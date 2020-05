‘Estoy tranquilo y hay cosas que se pueden hablar’: Juan Caicedo

Aunque la pandemia frenó el fútbol, el mercado de pases comienza a reactivarse en cuanto a la situación de los jugadores y sus contratos, uno de los que se le vence su vínculo con el Deportivo Independiente Medellín es Juan Fernando Caicedo, quien tiene contrato hasta el 15 de julio y aún el equipo antioqueño no toma alguna decisión. Sin embargo, el delantero se lo toma con calma y solo piensa en prepararse para el regreso a las canchas.

“Nos hace falta el fútbol, estar con los compañeros, en los partidos, pero todo es cuestión de cuidarse y esperar a que pase todo. Seguimos las sesiones virtuales, empleando los implementos que nos brindó el equipo, yo vivo en un edificio con rampas y cuando se puede salgo y hago ejercicios de fuerza y potencia, me las ingenio para hacer lo que más pueda, cuidándome y estar bien preparado”, precisó

Sobre una renovación Caicedo remarcó que “es algo que aún no hemos hablado con el club, en el momento de hablar se habla. Mi contrato va hasta el 15 de julio, el 1° de julio esperaré si llega la carta de ellos o la mandaré yo, es lo normal que se hace en un contrato. Esperar lo que Dios quiera, estoy tranquilo y hay cosas que se pueden hablar y si hay que terminar este ciclo, se termina y listo. He hablado con mi empresario y mi familia, debo esperar que pase esto de la pandemia para tomar decisiones”.



Además, desde el club van a tener una reunión entre el cuerpo técnico y la comisión directiva donde van a definir el futuro tanto de él, como de Esteban Ruiz y Hernán Pertuz, quienes terminan contrato el próximo 30 de junio.



Sobre el protocolo que ha venido adelantando la Dimayor, Caicedo precisó que “he leído el protocolo y creo que deben darse las condiciones para que el fútbol pueda volver, si se hace a puerta cerrada, le hace falta un pedazo al deporte, pero también entendemos que todo es por el cuidado de los hinchas. Ya se han jugado partidos a puerta cerrada, aunque esas veces eran otros factores como mal comportamiento. Si vuelve el fútbol, sería otro entretenimiento a la gente”.



En cuanto a una posibilidad que se jueguen los 47 partidos que restan por calendario, Juan Fernando declaró que “depende del tiempo en que se demore la reanudación, si volvemos a jugar en agosto o septiembre no veo cómo se puedan jugar los dos torneos del año. Es cuestión de lo que pueda arreglarse en las condiciones que se pueda reanudar la Liga y los acuerdos que se puedan hacer”.



Finalmente, “mi deseo es que pase esta pandemia, es lo más importante y lo que todos queremos. Hemos sufrido mucho, unos más que otros y a partir de eso, mirar las cosas que vengan. Si son los últimos meses con Medellín, los disfruté, agradezco a los compañeros, al cuerpo técnico, a los aficionados y si he de seguir, tengo toda la motivación y las ganas de siempre”, comentó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8