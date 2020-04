Independiente Medellín con la mente puesta en mejorar su nivel

Tras dos derrotas en el mismo número de partidos disputados en el grupo H de la Copa Libertadores, Deportivo Independiente Medellín aprovecha la cuarentena para trabajar en la parte física, mental y en revisar los errores que le costaron quedar con muy poco margen de error, si quiere aspirar a un lugar en los octavos de final.

“Uno se mide por los resultados, es algo que todos los entrenadores sabemos. Los directivos están contentos con el trabajo. Tenemos un promedio de 24 años y el 70 por ciento del equipo pertenece al club, es algo que deja muy tranquilo a los directivos”, detalló Aldo Bobadilla, quien se está ocupando dedicándose varias horas en ayudar a editar los videos, para que sus dirigidos entiendan en qué están fallando.



Sobre si Medellín se conformó con solamente avanzar a la fase de grupos, el DT ‘guaraní’ señaló que “no me hago esa clase de pensamientos, en un club grande no se puede apostar a una sola fase o dos. Sabemos del potencial de los rivales, pero debemos confiar en lo que tenemos, hacer confiar a los jugadores, demostrarles que son capaces. Como jugador le inculqué a mis compañeros que podían lograr cosas importantes y ahora como entrenador lo hago de la misma manera. Que confíen en sus virtudes y crezcan en su rendimiento, les hago entender que en un club grande hay que competir y ganar todo. Tenemos que apostar en ganar cada torneo que juguemos. El sueño de todo deportista es ganar, es difícil pero no hay metas que nos hayamos fijado de llegar a unos octavos o cuartos de final”.



En cuanto al análisis más profundo que hizo de sus rivales en la Copa, explicó que “contra Libertad entramos dormidos los primeros 15 minutos, luego reaccionamos, pero no nos alcanzó más allá del gol de (Jesús) Murillo). Contra Boca tuvimos muchas ocasiones en el primer tiempo. Hacerles un gol a ellos hubiese sido muy bueno, pero nos queda por corregir esos errores”.



Finalmente, Aldo realiza cuentas para cuando regrese el fútbol, ellos hayan cuadrado ‘caja’ con Caracas, mientras que esperan por Boca en el Atanasio donde piensan en ganar y luego viajar a Asunción para devolverle la ‘dosis’ a Libertad. “Ya hemos hablado con los jugadores, nos quedan cuatro partidos y con 10 o 12 puntos podemos clasificar, nos falta jugar contra Caracas que ya jugamos un amistoso con ellos y conocemos ese rival. Creemos en nuestras fuerzas y vamos a pelear por la clasificación”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8