Hugo Morales entre recuerdos verdes y el anhelo de regresar a Nacional

Cerca de los 46 años, con la claridad que tuvo en la cancha y la humildad que lo caracterizó cuando estuvo en Atlético Nacional entre 2004 a 2006, Hugo Morales aprovechó este momento de pandemia para volver a la memoria de los hinchas verdolagas, a quienes, en 62 partidos, 10 goles y un título obtenido, le bastó al argentino en conquistar corazones nacionalistas y cobijarse de la historia en el conjunto verde de Antioquia. En diálogo con el programa ‘La Tertulia Verdolaga’, Morales recordó esa etapa de su carrera donde brilló y encantó con su juego.

“Yo sabía que llegaba a un club grande. El primer contacto en Nacional fue con Chicho Serna, al que conocía porque jugó en Boca Juniors, equipo del cual soy hincha. Él me habló de la historia del club y yo sabía que tenía una mochila muy grande. Me tenía fe en mis condiciones, sabía que me debía poner muy bien físicamente, pero estaba confiado en lo mío que podía darle cosas importantes al club. Estar en Nacional es motivante, desde el primer día me trataron muy bien”, indicó.

Desde su casa en Bellavista, Corrientes a 900 kilómetros de Buenos Aires, Hugo está terminando sus estudios como entrenador, mientras trabaja en una escuela de fútbol donde forma niños y jóvenes entre los 6 a los 16 años. Además, sigue vinculado a Lanús, equipo donde es ídolo, llevándole talentos al club del sur del Gran Buenos Aires. “Disfruto de mi familia, lejos del ruido de Buenos Aires. Poco a poco se ha venido levantando la cuarentena, la vida aquí es diferente a lo que está ocurriendo en el resto del país, donde están encerrados”, señaló.



Hugo, quien ha tenido batallas muy bravas, considera su vida como un triunfo pleno. “Fue duro superar un cáncer. Hay cosas en la vida en las que hay que ser fuerte, sufría dolores y no hablé a tiempo, en ese tiempo no te das cuenta el daño que me hice después. Pude seguir mi carrera deportiva”, expresó.



Regresando a los momentos vestido de verde, Morales al igual que Jorge Rojas, fueron los extranjeros que llegaron a Nacional en el 2004 tras una larga etapa de los ‘puros criollos’, sumado a que el equipo no había ganado un título desde el 2000, el ex volante lo tomó como un reto. “Desde el primer entrenamiento, me hicieron sentir muy bien. Teníamos un gran grupo, iba a entrenar muy contento, me integraron muy rápido, sabía que llevaba muchos años sin ganar un título y cada domingo me sorprendía porque cada vez veía más gente hincha del equipo”.



Casualidades del destino, Hugo conquistó dos títulos en su carrera; la Copa Conmebol de 1996 y la Liga I-2005, curiosamente fue frente a Independiente Santa Fe, “en El Campín me fue muy bien. Fueron finales muy duras, la del 2005 ambos partidos fueron muy trabados. Nadie regalaba nada, la respuesta fue en el mediocampo y logramos resolverlo faltando 10 minutos”, precisó

Durante esta cuarentena, Edwin Cardona contó que uno de sus ídolos era Hugo Morales y el argentino lo disfrutó cuando estuvo jugando en Boca. “Edwin Cardona para mí es un crack, como hincha de Boca me daba gusto verlo jugar. Fue una lástima que se haya ido, a veces le tocaba tirarse a la izquierda”.



Finalmente, habló sobre su salida del equipo en el 2006 y el anhelo de regresar en un futuro a Medellín para darle una mano al equipo que aprendió a querer. “es difícil explicar por qué me fui. Me hubiese gustado retirarme en Nacional. Era mi segunda casa y me trataron muy bien. Fueron cosas extras que pasaron, no sé si fue por el técnico o los dirigentes, no fue tan clara mi salida. Me



comunicaron de un momento a otro que no iba a seguir y me dolió mucho. Si me daban un contrato por 5 años y por la cifra que quiera, lo firmaba. Estaba muy cómodo, me hubiese gustado ganar más títulos. Me encantaría volver a Medellín, dirigir a Nacional, estoy terminando mi carrera de entrenador y sería muy lindo volver. La gente paisa es muy ‘macanuda’ (querida)”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8