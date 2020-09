¡Atención! El fútbol en Bogotá podría no volver en septiembre

Los equipos de Bogotá tienen una preocupación adicional: podría no se habilitarse el uso del estadio El Campín ni el del Metropolitano de Techo para el regreso de la Liga Betplay I 2020.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que espera el trámite por parte de Dimayor que hasta el momento no ha ocurrido.



"El deporte colectivo no está autorizado en la ciudad de Bogotá, pero estamos esperando que la Dimayor solicite oficialmente en qué fechas necesita El Campín. Hemos tenido reuniones con equipos y revisado los protocolos de bioseguridad pero hasta que no se autorice el deporte colectivo en Bogotá y ellos pasen su cronograma de partidos, no está activado El Campín", explicó la directora Blanca Inés Durán.



La tarea entonces es para Dimayor, que debe hacer con urgencia el trámite para no generar demoras: "En cuanto lo oficialicen trabajaremos con ellos para activarlo", añadió la funcionaria.



La reactivación de la competencia en Colombia, después de seis meses de suspensión por la pandemia del coronavirus covid-19, está prevista para el 19 de septiembre, pero está pendiente una asamblea extraordinaria, este miércoles, para definir detalles del sistema y, en consecuencia, las fechas oficiales.



Vale recordar que la decisión de autorizar ese reinicio, a puerta cerrada, que hace unos días anunció el Gobierno nacional, está sujeta a las decisiones de las autoridades municipales.