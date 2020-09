¡Jornada con sorpresas! Lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha 10

Solo falta el partido entre Rionegro Águilas y Deportivo Pasto (martes) para la que la fecha 10 de la Liga BetPlay llegue a su fin. La jornada que comenzó el viernes y que se disputó en su mayoría el fin de semana, dejó grandes sorpresas en los resultados y en la tabla de posiciones, pues equipos como Nacional , América y Junior perdieron; Tolima se quedó con el liderato de la tabla; Once Caldas y Envigado dieron la sorpresa, y el clásico capitalino terminó empatado.



Acá en FUTBOLRED analizamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la fecha 10 de la Liga.

Lo bueno



Deportes Tolima venció en casa al América de Cali y con 19 puntos y un partido menos, es el nuevo líder de la tabla de clasificaciones, los dirigidos por Hernán Torres acumulan cinco victorias, cuatro empates y cero derrotas en lo transcurrido del campeonato.



Deportivo Cali cortó la racha de cinco partidos en línea empatando, y con la victoria en casa 2-0 sobre Alianza Petrolera, logró meterse en el grupo de los ocho.



Once Caldas sigue con su buen andar y derrotó a Atlético Nacional en su estadio. El conjunto blanco suma 18 puntos, y por ahora se ubica en la segunda posición.



Lo malo



América de Cali volvió a perder en la Liga. El conjunto de Juan Cruz Real, con un hombre de más, no pudo en el Manuel Murillo Toro y cayó derrotado 1-0 frente a Deportes Tolima.



Millonarios dejó escapar la victoria en el clásico capitalino frente a Santa Fe en el último minuto. El cuadro embajador igualó 1-1 con los cardenales y no levanta cabeza en el campeonato. Suma ocho puntos y está en la casilla 18 de la general.



Atlético Nacional perdió en el regreso a competencias. El cuadro verde de Antioquia no pudo con Once Caldas y cayó en condición de visitante, parcialmente son octavos en la clasificación, con un partido menos.



Independiente Medellín sigue con su mala racha y en el Atanasio Girardot empató 1-1 frente al Deportivo Pereira. El poderoso ocupa la casilla número trece con 12 unidades.



Junior no pudo con Envigado, y en la visita al Polideportivo Sur se fue con las manos vacías. Los dirigidos por Amaranto Pera perdieron 0-1 y son sextos en la clasificación general.

Lo feo



La reacción de Aldo Bobadilla. El entrenador paraguayo insultó al periodista Óscar Tobón y estuvo cerca de golpearlo, tras un altercado, previo al duelo entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira en el Atanasio Girardot.