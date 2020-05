El artillero de Cali que por él iniciaría hoy mismo la Liga colombiana

A muchos jugadores la contingencia del covid-19 los cogió estrenando casa, apenas acomodándose a nuevos retos e ilusiones, en una temporada extraña que a comienzo de año nadie imaginó.

La consigna era destaparse con goles, hacer la mejor campaña para convencer a sus fanáticos o dar un salto de calidad a otro país. Terminando enero, Deportivo Cali confirmó la vinculación del atacante sanandresano Ángelo Rodríguez como la fórmula anotadora de la que adolecía.

El club hizo un esfuerzo grande para traerlo de la MLS. Había marcado un tanto de visitante frente a River Plate, de Paraguay, por Copa Suramericana, aunque todo quedó en suspenso y a la espera de luz verde de parte del Gobierno nacional y Conmebol para reanudar las competencias.



Sobre las prácticas virtuales, Rodríguez señaló que “el entrenamiento desde casa obvio que se ve raro, no estábamos acostumbrados a esto sino a estar en la cancha compartiendo con los compañeros y cuerpo técnico, pero ahora estamos en esta situación y hay que afrontarla de esta manera, tratar de hacer las cosas bien para cuando decidan que vamos a volver, estar preparados”.



En estos días de cuarentena tiene un mensaje claro: “La mayor reflexión ha sido valorar más la familia, de pronto estamos alejados de ellos y es donde decidimos llamarlos, pero primero está la salud, esperar a que todo se solucione para volver a lo que más nos gusta”.



Reconoce que es muy importante respetar los protocolos, pero siente ansiedad: “Temor no, soy de quienes piensan que ya deberíamos estar entrenando, tomando obviamente las medidas, es solamente cuidarse, saber que hay un virus, tenemos que convivir con él hasta que salga una vacuna, proteger nuestra familia y de cada uno de mis compañeros. Lo mejor es que cuando estemos seguros, reiniciar. Por mí, iniciaría hoy mismo, tomando todas las medidas”.



De lo que más le ha faltado en casi dos meses afirma: “Extraño estar en la cancha, es lo que he hecho en toda mi vida, jugar, estar en los estadios, todo lo que se trata de lo que hacemos a diario lo vamos a extrañar, anhelando que todo se solucione lo más pronto posible y que ya podamos volver a cancha”.



Aunque no ha disputados muchos partidos con el elenco azucarero, sostiene que “el momento favorito debía ser mi bienvenida, pero fue cuando anoté mi primer gol con esta camiseta, espero que sean muchos más, porque los goles son alegría”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces