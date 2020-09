Vuelve la Liga tras 6 meses: ¿qué esperar? ¿hay riesgo? ¿están listos?

Seis meses después. Ni el más pesimista hacia ese cálculo en marzo, cuando la pandemia del coronavirus covid-obligaba a detener la Liga Betplay I. Eran unas semanas, una emergencia que se iba a superar en unos días, nada para perder la cabeza, decían. Y se fue medio año, con suerte se podrá jugar solo un torneo en todo el 2020 y la maratón de partidos, con torneos internacionales, Copa, Torneo y Liga Femenina, hará que falten ojos para ver tanto fútbol.

Pero ahí está la gran pregunta: ¿qué fútbol se va a ver después de una pausa tan extensa, sin precedentes en más de 70 años de competencia?



Los clubes han tenido que ajustarse a planes de entrenamiento a distancia, sin el necesario contacto con el grupo y con la pelota por meses enteros y apenas la semana pasada lograron autorización para tener dos semanas de trabajo conjunto, que se espera sea suficiente para la reactivación de la competencia este fin de semana.



El espectáculo, sin duda, será otro. Sebastián Botero, fundador de Fisiolaser y experto en manejo de dolor y recuperación que deportistas de alto rendimiento, afirma que en estos meses se pudieron trabajar individualmente temas puntuales como "la velocidad, resistencia, fuerza, saltabilidad, velocidad de reacción, aceleración y desaceleración", pero que ya sobre la competencia la historia es distinta: "A nivel físico todas las cualidades físicas cambian, desde la masa muscular, perímetros, fuerza, coordinación, resistencia cardiopulmonar... A nivel sicológico la ansiedad es compleja, querer volver rápido a dar buen rendimiento puede hacer que el jugador entre en riesgo de una lesión, requiere trabajar para canalizar eso con un equipo sicológico".



Y en eso trabajan equipos como Atlético Nacional, el primero en adecuar sus instalaciones, en iniciar trabajos individuales, el primer en planeación aunque al final no sea gran ventaja, pues tuvo que esperar al trabajo grupal el mismo tiempo que todos los demás.



¿Cómo resolvieron esa lucha contra el tiempo para estar a punto? "Desde el martes de la semana pasada estábamos en trabajos grupales, necesitábamos esa interacción con la pelota. Hemos diseñado un trabajo para sacar el mayor provecho a cada entrenamiento. hicimos 44 sesiones individuales, pero sin interacción ni toma de decisiones, solo trabajos analíticos. En lo físico y atlético los jugadores cumplieron los objetivos, en la parte técnica la repetición de movimientos, gestos, golpeo y en ese sentido se aprovechó el tiempo. Ahora tenemos 9 entrenamientos grupales, un formato de división del grupo, con trabajos específicos. Luego hacemos trabajo táctico en lo que tiene que ver con principios de juego, reacción a la pérdida de la pelota, posesión en zona alta y para alcanzar el ritmo alto involucramos a todos los jugadores en partidos amistosos entre nosotros, porque tendremos poco tiempo para empezar a competir", explicó Pompilio Páez, asistente técnico.



"​Indudablemente que físicamente nos vemos muy bien, tenemos los controles de cada entrenamiento, ajustes individuales o colectivos. estamos muy tranquilos, en la parte atlética eso se puede medir. Mentalmente hay una exigencia, sabemos lo que se espera de Nacional, la hinchada, sabemos lo que queremos hacer, tenemos dos objetivos marcados que son la Liga y la Suramericana y hay presión, pero son jugadores profesionales y estamos acostumbrados a estar expuestos a eso", añadió el ayudante de Juan Carlos Osorio.

El primer reto de los verdes se llama Deportes Tolima. Y como no hay ventajas, tampoco hay excusas: "​Todos estamos en igualdad de condiciones, no tenemos amistosos, hemos simulado entre nosotros, haciendo dos grupos, combinando jugadores, con todo el equipo de trabajo como en una competencia. En la parte atlética llegaremos en muy buena forma, un normalmente necesita 4 o 5 partidos, pero acá no ha excusas", concluyó.



En el caso del América de Cali, campeón vigente de la Liga que además estrena cuerpo técnico con Juan Cruz Real, la agenda pasó por "53 sesiones de entrenamiento en esta fase preparatoria, que fue en su mayoría de trabajos individuales. Lógicamente hubiéramos preferido más tiempo de trabajo en conjunto con la nueva idea del cuerpo técnico, pero es lo que hay y esperamos que el proceso sea provechoso y optimizar el modelo de juego que queremos", explicó para FUTBOLRED en Cali el preparador físico Christian Juliao.



Hay optimismo, claro, pero todo se ve con moderación y con un enemigo de fondo que los acecha a todos: el cansancio. "​El equipo está bien, hay que tener cuidado con el control de la carga, en seis mes volvemos a jugar, vamos a jugar muy seguido, tenemos que minimizar el riesgo de lesión, de eso se tata, con trabajo interdisciplinario para mejorar la respuesta de competencia a competencia... ​El equipo física y sicológicamente se ha preparado bien, ese ritmo competitivo ya se alcanzará partido a partido", añadió.



El riesgo que ve Juliao es el mismo de los otros 19 equipos que desde este fin de semana volverán a la acción: "​En este tiempo debemos tener muy presente la respuesta fisiológica a la carga después de cada partido, son seis meses sin competir y este inicio nos va a dar parámetros para evitar lesiones, vamos a ir manejando cargas y optimizar para lo que quiere el cuerpo técnico", concluyó.



Así que hay anuncios varios: no habría que esperar partidos al vertiginoso ritmo del Bayern Múnich campeón de Champions; lesiones como sobrecargas musculares, esguinces o tendinitis e incluso problemas de rodilla por el choque fuerte y a veces sin medida justa, estarán a la orden del día; un jugador que es estrella en el primer juego fácilmente requerirá descanso al siguiente para no excederse en las cargas y así, el espectáculo estará muy condicionado por la respuesta fisiológica del deportista.



Sería arriesgado prometer victorias cuando ni siquiera hay certeza de poder cumplir los calendarios y además estaría un poco fuera de órbita ilusionarse con partidos inolvidables, jugados sobre el manual. Se decide mal y el cansancio ganará más de una partida, como se vio en la Superliga, porque fueron seis meses de para obligatoria y eso está dentro del cálculo. La pandemia pasará factura y se va a ver sobre la cancha. Hay que estar preparados.