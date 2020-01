Cierra las puertas a un ‘dream team’: Comesaña habla de Junior 2020 

El entrenador de Junior, Julio Avelino Comesaña, habló este lunes sobre la posibilidad de juntar a todos los talentos que tiene a su disposición, ya que mucho se hablado de la posibilidad de ver a Miguel Borja, Teófilo Gútierrez y Sherman Cárdenas en el once titular. No obstante, el uruguayo dejó claro que esto es imposible.

En dialogo con 'El Heraldo', el entrenador aseguró que Cárdenas, Gútierrez y Borja no pueden jugar juntos por un tema de equilibrio táctico, ya que aunque sea tentador a la hora de atacar no se puede olvidar de la defensa.



“Es un tema de distribución en la cancha, para tener un equipo equilibrado en las bandas, en la parte interior del campo, en la defensa. No es fácil. Hay figuras que permiten eso como un 4-3-1-2 o un 4-1-3-2, pero no se puede hablar solamente de Teo, Borja y Cárdenas. Hay un gran error en eso porque Teófilo, Cárdenas y Borja dependen de los volantes, de los defensas y de los zagueros. Dependen del resto del equipo y si a esos jugadores los ponemos juntos y no les ponemos el soporte para que ellos jueguen, no existe eso", confesó el entrenador.

Además, Comesaña habló de la posibilidad de que sigan llegando refuerzos a Junior, pues siente que hay posiciones en las que no está cubierto el equipo. No obstante, dijo que esto tendrá que charlarlo con la dirigencia rojiblanca para ver si existe la posibilidad presupuestal.



“No ha habido puesta a punto del equipo porque no lo tenemos todavía definido. Tenemos muchos jugadores nuevos, otros que no están, hay cuatro en la sub 23, dos suspendidos (...) Pienso que tenemos que hacer una incorporación más porque hay algunas zonas de la cancha donde estamos un poco desprotegidos. Será una situación a conversar con la dirigencia del club y vamos a ver si existe la posibilidad presupuestal", contó el uruguayo.