No se resignan: Clubes esperan regreso de Liga en  sus sedes naturales

Este jueves se cumplió una nueva asamblea de los 36 clubes que conforman la Dimayor, y nuevamente quedó la incertidumbre de cómo se reanudará la Liga masculina y los equipos que competirán en la Liga femenina.



Existe el consenso entre los presidentes de que la competencia se dispute en las sedes naturales y no buscar una sola región o cuatro regiones, aunque deben esperar el visto de los representantes del Gobierno nacional. Sin duda, las cifras y curva de la pandemia jugarán un papel definitivo para tomar la decisión.



Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, dialogó con FUTBOLRED luego de terminar la reunión virtual y expresó que “la primera conclusión es que para tratar de salvar el problema que teníamos de aplazar para junio la decisión del ascenso y el descenso, pero creo que no vamos a tener ninguna dificultad”.



De igual forma, reveló que “se delegó al presidente de la Dimayor para que se acercara al Gobierno y encontraran una muy buena solución para el torneo, queremos jugar lo que está aprobado, que es la continuidad del torneo, y ojalá que el Gobierno encuentre, conjuntamente con la Dimayor, una solución. Si no, ellos van a plantear una idea y luego tendremos que discutirla en el seno de la Asamblea”.



Acerca de si algunos presidentes mencionaron la posibilidad de reiniciar el certamen de cero, señaló que “no tanto de eso, se había hablado de una propuesta de grupos por sedes, entonces es como lo otro que podía suceder, pero esto nos lo va a determinar un poco el Gobierno nacional, el tema de la pandemia, las dificultades que está viviendo el país en este momento, ojalá Dios permita que podamos hacer la continuación del torneo”.



Sobre el interés de jugar cada uno en sus estadios, Ferreira sostuvo que “es mejor para evitar temas logísticos, ir a encerrar a los jugadores es más peligroso, hay algo muy complicado y es que si usted encierra los jugadores y te sale un positivo, pues tienen que aislar a todo el grupo. Pero si están por fuera, están aislados, si sale un positivo al único que tienen que dejar por fuera es al positivo, como está sucediendo actualmente.

Concentrados en un hotel en el Eje Cafetero, si sale un positivo por ejemplo en el América, entonces todo el América tiene que irse a cuarentena”.



Sobre si ve viable que la Presidencia y los ministerios de Salud y Deporte aprueben la solicitud de los clubes, el presidente de Alianza señaló que “creo que el Gobierno nos va a aceptar y darle a eso un manejo de tranquilidad”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces