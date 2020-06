Jefferson Duque entre libros, tareas con su hija y amor a su mascota

De los goles y las celebraciones en la cancha a estar con los libros y las tareas de su hija, Jefferson Duque muestra otra faceta en esta cuarentena. El delantero de Atlético Nacional ha sido ‘socio’ en los deberes escolares y ha vuelto a recordar esa época de estudiante.

“En esta cuarentena me ha dejado muchas enseñanzas, con mi hija he compartido muchas cosas que por el trabajo y los viajes no había podido estar muy pendiente como son las tareas y los talleres con ella. Vuelvo a recordar la época del colegio y me tienen estudiando a mí también”, comentó Duque.

Durante esta época de aislamiento, Duque pasó su cumpleaños en casa, rodeado de sus seres queridos y junto a su perro Duke, un compañero incondicional del cual se siente orgulloso y constantemente lo muestra en sus redes sociales.



“Estos animalitos se vuelven como un hijo para uno, desde que estaba en México ha sido mi compañía, he tenido grandes momentos junto a él. Es mi compañía y mi mejor amigo, para donde me mueva siempre ha estado ahí, cuando estoy triste, siempre viene a sacarme una sonrisa como un hijo y es muy lindo tenerlo en mi vida”, precisó Jefferson.

Pero el delantero vive del gol y como una larga sequía, Duque padece no poder jugar, algo que ahora no puede hacer en la vida real, pero si lo hace en sus sueños, donde con la ‘9’ en su espalda, guía a Nacional a un nuevo título. “Sueño esos momentos, me despierto con la alegría de haber hecho goles en mis sueños, me imagino cómo será volver a ser campeón con Nacional y espero poder materializarlos”, explicó.



Otra cosa que le preocupa a Jefferson es no poder celebrar los goles como siempre ha estado acostumbrado, abrazándose con sus compañeros, con la hinchada y besando el escudo del equipo de sus amores.



“Eso va a ser muy complicado, hacer un gol trae muchas emociones y en el momento no se sabe cómo expresarlas. Hay que respetar el aislamiento, pero si los que estamos dentro del campo, estamos sanos, no entiendo porqué tenemos que alejarnos en esos momentos”, concluyó.







Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8