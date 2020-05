'Hay que enfrentar este virus teniendo las prevenciones': Daniel Muñoz

Con más de 60 días de cuarentena, el mundo ha sufrido cambios en la rutina de las personas y esto no escapa a los jugadores, quienes les ha tocado reemplazar la cancha, por las salas, los balcones y los patios de sus casas, realizando de manera virtual las prácticas. Daniel Muñoz ha sabido llevar con paciencia este tiempo en casa y espera volver más fuerte a la competencia, en Atlético Nacional.

“Creo que nadie en el mundo estará seguro a partir de ahora, debemos aprender y convivir con este virus. Vivimos en un constante temor a infectarnos, si salimos al supermercado, corremos el riesgo de estar infectados, tengo un hijo pequeño y familiares que son de edad de riesgo. Hay que enfrentar este virus, teniendo las prevenciones y adoptando las medidas necesarias para disminuir el riesgo”, remarcó.

Sobre las alternativas que está evaluando tanto la Dimayor como el Gobierno Nacional, Muñoz indicó que “yo dejo eso en manos de los expertos, cuando estoy en las reuniones escucho, analizo, pero ellos ya deben tener medidas para que comience el torneo, que tengan un protocolo, el formato del torneo y en dónde se va a jugar. Es algo que no le hago mucho énfasis, porque no soy experto en el tema”.



En cuanto al regreso de la Bundesliga alemana, Daniel expresó que “todo el mundo estaba a la expectativa que comenzara el fútbol, se dio en Alemania y me emocioné. Me visualizo cuando tengamos la oportunidad de volver a jugar, aunque sea en los entrenamientos individuales, luego colectivos y después en la competencia. Son una luz de esperanza”.



Finalmente, está confiado para cuando su equipo regrese a la cancha, puedan refrendar el liderato que ostenta en la Liga. “Nacional nos ha brindado todas las pautas de entrenamientos para ese regreso. No me da temor de volver a las canchas y no estar lesionado, en estos meses de cuarentena me he preparado de la mejor manera, si regresa el fútbol rápidamente, todos en el equipo estamos muy bien preparados”.



