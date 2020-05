La estrella de Liga que hace curso de entrenador en plena suspensión

Aunque tiene 31 años, Andrés Andrade tiene en mente lo que quiere dedicarse cuando termine su carrera como jugador profesional.



El ‘rifle’ quiere ser entrenador y en esta pandemia está aprovechando el tiempo para leer sobre fútbol y adelantar su curso de entrenador online en el Barcelona de España.



Al ser un ‘10’ moderno, le gusta la intensidad y el juego ‘culé’, sumado a esto, complementa la parte teórica, con la experiencia que le ha permitido tener a un técnico como Juan Carlos Osorio, al cual admira no solo por su liderazgo, sino por su capacidad para seguir estudiando y aprendiendo.



“He leído mucho sobre fútbol, en especial con Josep Guardiola y ahora estoy haciendo un curso en línea del Fútbol Club Barcelona”, destacó Andrade.



Antes de comenzar a jugar como profesional, Andrés tuvo un paso fugaz por la universidad, donde hizo un par de semestres de contaduría. Sin embargo, la carrera del fútbol hizo que dejara ese momento atrás y ahora, desde otro rubro, la academia vuelve a ocupar los días y las noches del volante vallecaucano.



“Apenas estoy comenzando, pero por mi experiencia en el fútbol, cada técnico tiene un estilo diferente, se preparan y pueden tener ideologías similares, pero todos ponen su toquen individual. Tanto ‘Pep’ Guardiola, como Juan Carlos Osorio, son personas muy estudiadas, que tienen una gran visión del juego y lo ponen en práctica en sus equipos”, indicó.



Andrade ha visto esta pandemia como una oportunidad, no solo para emprender un curso que le podrá dar una posibilidad para seguir recorriendo el camino de la vida, cuando ser futbolista sea una cosa del pasado, sino el estar cerca de su familia, le ha brindado reconectarse con los suyos y disfrutarlos a pleno, algo que la vorágine de la vida deportiva no le ha permitido pasar más tiempo.



“Es muy importante rescatar las cosas positivas de este tiempo. Nosotros tenemos tiempo para nosotros cuando estamos en concentraciones y lejos de casa en partidos y entrenamientos. Ahora, valoro mucho el tiempo con mi familia, detalles simples como compartir un helado o dar una vuelta en un centro comercial. El tiempo está pasando y uno debe aprovecharlo al máximo, esa es la gran enseñanza que me va a ayudar de cara al futuro, no solo para mi carrera deportiva, sino para mi vida personal”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8