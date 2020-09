Por fin, el final: ABC del regreso del fútbol y formato de Liga 2020

Este miércoles hubo otra reunión de Dimayor en la que finalmente se decidió cómo será la Liga en el final de este 2020, que lleva pausada desde marzo de este año por el covid-19.



Los clubes finalmente cambiaron lo escogido en asambleas pasadas y definieron que las finales serán playoffs y no cuadrangulares. Además de esto, las fechas de los partidos, así como de las finales, están confirmadas.

El formato definido:

Fase I: Todos contra todos (19 de septiembre – 15 de noviembre)



• Continuar con el campeonato y los puntos respectivos tanto en la reclasificación, como en la tabla de posiciones, hasta la fecha 20.



• 12 fechas pendientes por disputar.



• 120 partidos pendientes



• Una vez completadas las 20 fechas, los ocho (8) primeros clubes en la tabla de posiciones avanzarán a la Fase II del campeonato.



Hasta el momento se mantienen los puntos hechos y los ocho clasificados. El fútbol se reanudará desde la novena jornada desde este 19 de septiembre y finalizará el 15 de noviembre, fecha en que se conocerán a los clasificados.



Fase II: Cuartos de final (22 de noviembre – 29 de noviembre)



• 2 fechas



• 8 partidos



• Partidos de ida y vuelta



• Llaves por sorteo



• Los primeros 4 clubes en la tabla de posiciones serán locales en el partido de vuelta.



• El ganador de cada llave avanzará a la Fase III



Aquí entra el gran cambio, pues ya no habrá cuadrangulares, sino que habrá playoffs con cabezas de grupo con los cuatro primeros de la tabla. Los juegos son ida y vuelta, en los estadios de cada club.



Fase III: Semifinal (6 de diciembre – 13 de diciembre)



• 2 fechas



• 4 partidos



• Partidos ida y vuelta



• El ganador de cada llave avanzará a la Fase IV



• Los 2 clubes con mayor puntaje sumados en la Fase I y cuartos de final, cierran en condición de local.



Fase IV: Final (20 de diciembre – 27 de diciembre)



• 2 fechas



• 2 partidos



• Partidos ida y vuelta



• El club con mayor puntaje sumando en la Fase I, cuartos de final y semifinal, cierra en condición de local



• El ganador de esta serie será el campeón de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020



Definidas las fechas de las finales del torneo. Serán a partidos ida y vuelta y se mantienen los estadios de cada club para estar en condición de local.

La Liguilla de los eliminados:

Fase I: Cuadrangulares Liguilla (25 de noviembre – 2 y 9 de diciembre)



• Los 12 clubes que no clasificaron a los cuartos de final, se dividirán en 3 cuadrangulares.



• Se disputará partidos de ida (Partido único)



• 3 fechas en total



• 18 partidos en total



• Dos clubes de cada cuadrangular mejor ubicados en la tabla de posiciones, tendrán el derecho de jugar dos partidos en condición de local.



• Avanzan a la siguiente fase el primero de cada cuadrangular y el mejor segundo de todos los cuadrangulares.



Fase II: Semifinal Liguilla (16 de diciembre)



• Partido único



• 2 partidos en total



• Llaves predeterminadas por la administración (1 A vs 1B) (1C vs Mejor segundo)



• Los dos clubes con mayor puntaje sumados entre la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y los cuadrangulares de la liguilla, jugarán en condición de local.



Fase III: Final Liguilla (23 de diciembre)



• Partido único



• Una fecha



• El club con mayor puntaje sumados entre la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020, cuadrangulares liguilla y semifinales liguilla, jugará en condición de local



Fase IV: Repechaje (30 de diciembre)



• El club ganador de la Liguilla jugará contra el club que por tabla de reclasificación le corresponda Colombia N°4 para la Conmebol Sudamericana 2021.



• Partido único



• Será local el club que por su lugar en la tabla de reclasificación sea Colombia N°4 para Conmebol Sudamericana 2021.

Clasificación a torneos internacionales 2021:

Conmebol Libertadores 2021



• Colombia N° 1: Campeón Liga BetPlay DIMAYOR 2020.



• Colombia N° 2: Subcampeón Liga BetPlay DIMAYOR 2020.



• Colombia N°3: Club con mejor posición en la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay 2020 que no sea campeón, ni subcampeón.



• Colombia N°4: Segundo club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 que no sea campeón, ni subcampeón.



Conmebol Sudamericana 2021



• Colombia N° 1: Tercer club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y que no tengan cupo a Conmebol Libertadores.



• Colombia N° 2: Cuarto club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y que no tengan cupo a Conmebol Libertadores.



• Colombia N°3: Quinto club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 y que no tengan cupo a Conmebol Libertadores.



• Colombia N°4: Ganador repechaje Liguilla Liga BetPlay DIMAYOR 2020.

Consideraciones:

7 jugadores suplentes.



• 5 sustituciones según los lineamientos de IFAB.



• 4 jugadores extranjeros en planilla, de los cuales 3 pueden estar en el campo de juego.



• Es el mismo fixture de la Fase I de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2020



• 30 jugadores máximo.



• Los puntos obtenidos en la Liguilla BetPlay DIMAYOR 2020, no serán sumados para la tabla de reclasificación y descenso.