Según las tendencias estadísticas, estos serían los ocho clasificados

Llega la fecha definitiva de la Liga II-2019, en la que se conocerán los clasificados a los cuadrangulares. Aquí les presentamos los pronósticos para los encuentros que tienen incidencia en la clasificación, en el que se toma la tendencia estadística según los últimos 10 resultados directos entre los equipos protagonistas (o los choques que hayan tenido) en el estadio sede del encuentro de este martes, en cada uno de los enfrentamientos. Esta tabla nos muestra que uno de los que hoy está entre los ocho perdería su puesto.

La cifra mágica para clasificar entre los ocho primeros es de 31 puntos y según los resultados que se darían según la tendencia de cada partido, un equipo se quedaría por fuera, pese a alcanzar esa cifra.



También se determinaría qué equipos quedarán como primero y segundo de la tabla, con lo que serían cabeza de serie en los cuadrangulares.

Primeros presentaremos un resumen con lo ocurrido en los últimos enfrentamientos directos con el pronóstico del resultado. Según esos resultados, usted podrá ver abajo como quedaría la tabla de posiciones de la Liga II-2019.





Medellín vs. Tolima

7:30 p.m. Estadio Atanasio Girardot de Medellín

El cuadro tolimense se siente cómodo en el Atanasio, no solo contra Nacional, pues también al DIM le ha quitado puntos recientemente. En sus últimas 10 visitas a este escenario, el cuadro ‘vinotinto y oro’ se llevó una victoria y cinco empates. El duelo más reciente fue igualdad 2-2 el 21 de noviembre del año pasado, sin embargo el Tolima no gana allí desde el 18 de octubre del 2014, cuando se impuso por 2-3. Ambos llegan con una racha idéntica de cuatro victorias consecutivas. Tendencia, según los últimos 10 resultados: empate con goles.

Junior vs. Cúcuta

7:30 p.m. Estadio Metropolitano de Barranquilla

Junior ganó seis de los últimos 10 encuentros contra el Cúcuta en el Metropolitano. El conjunto rojinegro, por su parte, consiguió dos victorias y dos empates. La victoria más reciente del Cúcuta en ese estadio fue por 0-2 el 3 de marzo del 2013. Tendencia según los últimos 10 resultados: victoria del Junior.

Patriotas vs. Alianza Petrolera

7:30 p.m. Estadio La independencia de Tunja

Alianza nunca le ha ganado a Patriotas como visitante. Estos equipos se enfrentaron seis veces en el estadio La Independencia con un balance de tres victorias del cuadro boyacense y tres empates. Los dos últimos encuentros terminaron con victoria del local, el más reciente fue el 24 de febrero del 2018 con resultado 2-1. Tendencia, según sus enfrentamientos en Tunja: victoria de Patriotas.

Santa Fe vs. Nacional

7:30 p.m. Estadio El Campín de Bogotá

En sus últimas 10 visitas al estadio El Campín, el Atlético Nacional consiguió cuatro victorias y dos empates, mientras que el conjunto rojo solo ganó cuatro veces. El choque más reciente entre estos equipos en este escenario terminó con victoria ‘verdolaga’ por 0-2, el 28 de julio del 2018. Tendencia, según los últimos 10 encuentros: empate.

América vs. Deportivo Pasto

7:30 p.m. Estadio Pascual Guerrero

Cinco victorias del América por una sola del Pasto y cuatro empates, es el saldo de los últimos 10 enfrentamientos en el Pascual Guerrero. En la visita más reciente el cuadro pastuso se impuso con un contundente 0-3, el 1 de junio pasado. Tendencia, según los últimos 10 encuentros: empate.

Envigado vs. Deportivo Cali

7:30 p.m. Estadio Polideportivo Sur

El cuadro local solo le ganó tres veces al conjunto azucarero en sus 10 más recientes visitas: la más reciente fue el 5 de febrero del 2017 por 2-0. Por su parte, el Cali ganó una sola vez y se llevó seis empates de ese escenario. La única victoria caleña en las últimas 10 visitas fue por 1-2 el 2 de junio del 2013. Tendencia: empate.



Según estas tendencias así quedaría la tabla de la Liga II-2019