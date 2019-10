Se acaba el tiempo: todo los retos de la fecha 19 en la Liga II-2019

La fecha 19 de la Liga II-2019 se torna definitiva para la definición de varios frentes en el fútbol colombiano. Por un lado se empezarán a definir los clasificados a los ocho primeros, pero también cuales serán los equipos que jugarán la segunda categoría en el 2020.



Otra de las luchas viene de los equipos que están en la cima del campeonato, que luchar por quedarse con el primer lugar y ser cabeza de grupo en los cuadrangulares finales.



Estos son los retos de la fecha 19:

Miércoles 23 de octubre



Atlético Nacional vs. Envigado (6:15 p.m.): el verdolaga quiere asegurarse el primer lugar y recuperarse del sabor amargo de la derrota contra América, además, será juez de un necesitado equipo naranja que lucha por no descender.



Millonarios vs. Santa Fe (8:15 p.m.): el partido más atractivo de la fecha, pues en el clásico capitalino se definirá que equipo queda con mayores posibilidades de clasificar. El equipo perdedor quedará muy comprometido en sus intenciones de jugar las finales de fin de año. Partidazo.

Jueves 24 de octubre



Pasto vs. Rionegro (3:30 p.m.): los volcánicos serán los jueces de un equipo antioqueño que se encuentra muy cerca de la zona de descenso, y que necesita ganar como sea para poder mantener la categoría.



Unión Magdalena vs. Bucramanga (3:30): el equipo de la sierra nevada recibe a los santandereanos con la intención de sumar tres puntos que lo saquen de la zona del descenso.



Equidad vs. Jaguares (3:30 p.m.): los felinos visitan la capital de la república con la intención de alejarse de iuna vez por todas de la posibilidad de descender en el 2020. Tendrá que superar a los aseguradores a como de lugar.

Huila vs. Medellín (5:30 p.m.): el equipo opita es el ultimo en la tabla del descenso y de no ganar, casi que estaría certificando su cupo en la segunda categoría en el 2020. El poderoso quiere ganar para meterse a los ocho primeros y asegurarse un cupo en la fiesta de fin de año.



Alianza Petrolera vs. Junior (5:30 p.m.): los pretoleros quieren sellar su clasificación y con un empate le bastaría para asegurar su paso a los cuadrangulares finales, mientras que los de Barranquilla quieren los tres puntos para alcanzar la punta del campeonato.



Cali vs Once Caldas (6:30 p.m): los azucareros no quieren arriesgarse en la última fecha y buscan asegurar su cupo en la siguiente fase del campeonato. Por parte del equipo blanco, no se resigna y busca los tres puntos para seguir vivo en la lucha por clasificar.

Tolima vs. Patriotas (8:30 p.m.): el equipo de Ibagué quiere asegurar su puesto en la siguiente fase del torneo, y necesita una victoria contra el eliminado equipo boyacense.



Viernes 25 de octubre



Cúcuta vs. América (7:30): los motilones siguen dentro del grupo de los ocho y no quieren ceder su puesto en las finales, mientras que los escarlatas buscan los tres puntos para alcanzar la punta del campeonato.