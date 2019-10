Llenos de fracasos y desilusiones: las decepciones de la Liga II-2019

Terminó la fase de todos contra todos en la Liga II-2019, que dejó grandes sorpresas, pero también enormes decepciones que generaron burlas y preocupación para los aficionados y equipos involucrados.



En FUTBOLRED hacemos un recuento de los fracasos que hubo en la Liga por parte de los equipos, que necesitaban sumar o pintaban con un mejor panorama antes y durante el torneo.

Millonarios:

El conjunto azul necesitaba borrar el fracaso de los 50 puntos a inicio de año tras ser eliminado en los cuadrangulares. El club azul, con una importante ventaja para quedarse con el cupo a la Copa Libertadores, empezó con todo el torneo del segundo semestre y arrasó con varios clubes, siendo uno de los grandes favoritos.



El equipo embajador, por su parte, duró algunas fechas siendo líder y con la clasificación casi en el bolsillo, pero finalmente todo terminó derrumbado en las últimas siete jornadas, pues consiguió solamente dos puntos de 21.



Incluso, el 'colchón' que tenían para la Copa Libertadores terminó y están muy cerca de quedarse sin ese cupo por no clasificar a los cuadrangulares, pues otro equipos que están a pocas unidades sí seguirán sumando para la reclasificación.

Unión Magdalena y Huila:

Los dos equipos empezaron el año estando en grave posición para descenso. Unión Magdalena, aunque no fue el peor del año, sí descendió nuevamente y no logró mantenerse en la primera división. Tuvo varios partidos en que le ganó la desesperación y terminó regalando puntos.



Huila, por su parte, tiene mayor decepción. Cúcuta era el que ascendió y logró zafarse de esto, mientras que los opitas, que empezaron mejor que los motilones, no. El club de Neiva se mantuvo en las últimas posiciones y no hizo mucho por salir de esta zona, terminando en la segunda división para el próximo año.

Medellín:

El conjunto poderoso empezó muy bien la Liga, goleó a América y su delantera era de las más envidadas de la Liga. Sin embargo, empezó en caída libre y quedó pecando hasta la última fecha. Increíblemente dependió de sí mismo para clasificar y tampoco pudo, pues terminó empatando por 1-1 contra Tolima como local y se despidió del torneo.



Sin embargo, en otro torneo, recordemos que jugará la final de la Copa Colombia contra Deportivo Cali, buscando un cupo internacional.

Los que pelean descenso el próximo año:

Jaguares es el peor en este tema. Su mala campaña condenó a los dos ascendidos y ahora tendrán que pelear desde un inicio para sumar todo lo posible, pues llegan al descenso de 2020 con 77 unidades.



Pasto, con 89, y Enviago, con 93, siguen ahí pendientes y no se pueden confiar, pues tampoco tuvieron un buen semestre.