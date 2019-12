FPC en su máxima expresión: las polémicas que atormentaron el semestre

El segundo semestre del fútbol colombiano en 2019 dejó varios temas que causaron polémica y dejaron tormento en el balompié del país. Aunque en su mayoría se solucionó, también hubo momentos de tensión.



En primer lugar estuvo Rafael Carrascal y su llegada al América. De inicio a fin estuvo este tema latente, que hasta terminó en el TAS y dejó 'furia' entre varios sectores. Recordemos que Carrascal quería salir al América y tenía contrato con Tolima, equipo con el que ya estaba inscrito en la Liga y que no lo quería dejar salir del club. Asimismo, el mediocampista renunció y fichó con América, tema que dejó fuerte problema luego de que Tolima lo inscribiera para un partido aún sin estar ya en el club, pues hacía parte de los jugadores que estaban en los pijaos en Dimayor.



Dimayor, lleno de polémicas y discusiones. Primero fue el tema de la pelea con los futbolistas, desplantes para reuniones y no pasar las protestas en los partidos transmitidos por televisión. Incluso los jugadores, por su parte, amenazaron con irse a paro.



Andrés Cadavid, quien se perdió la primera final de la Copa Colombia con Medellín. El futbolista tuvo un problema legal en el que le involucraron armas y hubo un fuerte rumor de que un patrocinador habría 'amenazado' con terminar el contrato si el futbolista salía al campo en el partido contra Cali. En el primer juego, Cadavid no fue convocado.



El dopaje de Álvaro Montero. Este año, contado en FUTBOLRED, el arquero de la Selección Colombia fue acusado por este tema y en este semestre se confirmó su sanción, que le afectó ir a la Tricolor y jugar parte de la Liga con Tolima, su club.



Incluso a final de año no podía faltar una nueva polémica y la 'B'. Desde Cortuluá aseguraron y denunciaron que varios jugadores de Tigres amañaron el último partido de los cuadrangulares, en el que perdieron 0-5 contra Pereira y le dieron el paso a la final del torneo, en el que lograron el ascenso.