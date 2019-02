Se bajó del bus, literal: Michael Rangel dio un mal paso y se lesionó

Michael Rangel volvió a al Junior de Barranquilla para este 2019, aunque no ha tenido tantos minutos con el conjunto tiburón. El delantero estaba entre los jugadores convocados para el partido que tendrá su equipo este miércoles, contra Tolima; aplazado de la primera fecha. Sin embargo, el delantero pisó mal al bajarse del bus en el aeropuerto, para ir a Ibagué, y literalmente 'se bajó del bus', pues no pudo viajar por lesión.

✈️⚠️| ¡Cambio en la nómina viajera!



Leiner Escalante ingresó a la convocatoria para el partido ante Tolima en Ibagué en reemplazo de Michael Rangel.



Leiner Escalante ingresó a la convocatoria para el partido ante Tolima en Ibagué en reemplazo de Michael Rangel.

El nacido en Floridablanca, venía de tener un buen año con Atlético Bucaramanga, pues anotó 16 goles con la camiseta del leopardo. Ahora, el delantero tiene su presente en Junior, aunque no ha podido consolidarse en la parte ofensiva.



Y no es fácil, pues tiene como competencia a Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz. Además, en la parte de arriba, Luis Fernando Suárez también cuenta con Leiner Escalante, quien viajó en vez de Rangel, Matías Fernández y Luis Díaz.



Hasta el momento, no se conoce la gravedad de la lesión ni el tiempo de recuperación luego de troncharse el tobillo. Sin embargo, el golpe fue fuerte, pues no pudo viajar para el encuentro contra Deportes Tolima.