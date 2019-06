No aguantó más en América: 'El desorden que hay es muy maluco'

América de Cali se prepara para su nuevo ciclo bajo el mando de Guimaraes, pero a su vez, algunos jugadores abren la puerta para nuevas oportunidades lejos del club.



Uno de ellos es Kevin Viveros, quien señaló en ‘Zona libre de humo’ que no quiere continuar en el equipo tras un semestre atípico.



“Es mejor salir porque el desorden que hay es muy maluco. Estoy aburrido porque no respetan los procesos, hablé con mi agente para salir porque en América no pasaba nada”, expresó el canterano del escarlata.

Y es que Viveros empezó el año con la plena confianza de Fernando Castro, pero con la llegada de Jersson González perdió su oportunidad de brillar en el equipo.



“Yo nunca pregunte porque me borraron, soy muy callado. Con la llegada de Jersson pensé que me iba a utilizar pero no fue así, no sé qué pasó”, expresó.



Viveros jugó de manera consecutiva de la primera a la octava jornada, pero de ahí desapareció hasta la fecha 20, cuando volvió a jugar algunos minutos.

“Yo no me explicaba como otros jugadores llegaron cuando antes ni los miraban, y yo venía de titular y me borraron”, sentenció.



Aunque aún tiene dos años más de contrato, Viveros buscará nuevas opciones para tener más minutos a sus 19 años.