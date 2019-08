Cinco claves del triunfo del América sobre Santa Fe en El Campín

América llevó siempre el peso del ataque. Pese a no contar con un creativo en la primera parte, en la que el balón no hacía tránsito en el medio y se favorecía el trabajo de contención del rojo capitalino, la intención de buscar el gol fue más evidente en el América. Duván Vergara y Carlos José Sierra tuvieron acercamientos con riesgo al área santafereña. Si bien no fueron muchas las opciones de gol, el rojo vallecaucano, fue más insistente aunque le faltó tranquilidad para definir.