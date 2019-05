Las claves que plantea Millonarios para, por fin, ganarle a Pasto

Una semana de trabajo, descanso y mucho estudio fue lo que tuvo Millonarios para preparar el juego de este sábado contra Deportivo Pasto, por la cuarta fecha del cuadrangular de la Liga I-2019.



No tener competición a mitad de semana fue fundamental para recuperar algunos jugadores en lo físico. Además, Jorge Luis Pinto logró trabajar con su plantel algunos conceptos tácticos necesarios para encarar esta fase final del campeonato.

“Esta semana trabajamos algunos conceptos básicos para acomodar y corregir, por eso fue muy útil. Debemos ser más contundentes en el último cuarto y en esta semana hemos trabajo especialmente en eso”, dijo el técnico de Millonarios.



Y es que Pasto no ha sido un rival fácil para el azul, que en los dos partidos que jugaron no le logró ganar en ninguno, aunque ambos fueron en Ipiales.



“A veces no fuimos totalmente colectivos o inseguros en ese último instante, debemos tener más tranquilos, sin apresurarnos. (Pasto) Es un equipo que tiene buen contragolpe. Es fuerte y agresivo en su parte posterior y tiene buen cambio de ritmo. Ellos se saben replegar para ocupar los espacios que dejemos y tenemos que estar muy atentos a eso”, comentó el entrenador.

Es por eso que Pinto habló de lo importante que es este juego en condición de local y las claves para vencerlo.



“Vamos a jugar como siempre lo hacemos acá, de local: vamos a pensar más en el ataque. El control del balón, el dominio del partido, el apoderarse por ratos del juego, esas son algunas claves para imponernos. En Pasto no logramos hacerlo efectivo, pero de local vamos a hacer sentir nuestra forma de juego”, dijo el DT santandereano.



Este será un partido importantísimo para que Millonarios cumpla su objetivo de mantenerse como el mejor de la Liga, pues un triunfo lo pondrá en la cabeza del cuadrangular A y lo acercará a la final de la Liga.