Fuerte respuesta de Jorge Vélez a declaraciones de Harold Perilla

Harold Perilla desató este martes un escándalo en el arbitraje colombiano. El excolegiado denunció, en declaraciones a W Radio, a Óscar Julián Ruiz por acoso sexual y laboral.

Perilla, junto a otros jueces, acusó a Ruiz de tocamientos, presiones para avanzar en el arbitraje y persecución por no acceder a indecorosas propuestas.



Pero fue más allá y aseguró que hubo odios sordos de parte de la Comisión Arbitral, que en ese momento era presidida por Jorge Enrique Vélez, actual presidente de la Dimayor.



"Vélez es cómplice de toda esta situación. Nunca lo había visto y de pronto me insultó, me acusó, seguramente venía con información de Imer Machado y todos ellos. ¿Qué va a saber el señor Vélez de fútbol? Ellos son juez y parte, nunca me escucharon, no tuve garantías de nada", apuntó Perilla en contra del máximo dirigente del ente rector del fútbol profesional colombiano.



Y este mismo martes, Jorge Enrique Vélez le respondió a Harold Perilla.



"Sí vino a hablarme, pero yo soy abogado y no creo en las denuncias verbales. Le pedí que lo hiciera por escrito y en su momento no lo hizo. Por eso me pregunto: ¿Dónde están las denuncias escritas de esa época? Hasta hace un par de días las presentó ante la Fiscalía, ¿Por qué no antes", comentó Vélez.



Y el presidente de Dimayor fue más allá y recordó que "el señor Perilla me quiso recomendar con dos o tres senadores para que lo reintegrara, cuando yo estaba en la Comisión Arbitral. Y no accedí a esas gestiones políticas. Además el árbitro Harold Perilla salió por su condición y sus actuaciones".



Vélez no amplió mucho más sobre lo relatado por Perilla, pues no le compete a él. "Estas son cuestiones penales y deben ser investigadas con todo el rigor. No que sean chismes de radio o de redes sociales".



"Le pido a la Fiscalía que actúe, que se apersone de esta situación y haga justicia. No queremos más rumores, que caiga quien tenga que caer para ayudar a limpiar la imagen del fútbol colombiano. No estamos en contra de nadie, pero sí a favor de la verdad", sentenció Vélez.