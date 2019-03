Santa Fe completó su peor inicio en torneos cortos: 7 sin ganar

Independiente Santa Fe enfrenta este domingo, a las 2:00 p.m., a Rionegro Águilas en El Campín, por la fecha 8 de la Liga I-2019. El conjunto cardenal no ha empezado bien el torneo y ya sumó su peor inicio en los torneos cortos, pues no ha podido ganar en este campeonato local. El cuadro bogotano lleva siete encuentros sin conocer la derrota, algo que no conocía.

Santa Fe tiene la necesidad de ganar y no seguir alargando esta mala racha, pues completaría ocho juegos sin ganar y otro partido de local sin sumar de a tres.



El conjunto que actualmente dirige Gerardo Bedoya ha sumado cinco partidos empatados y dos encuentros perdidos, dejándolo con cinco unidades en la posición 18 de la Liga.



Siete encuentros sin ganar en el inicio: la peor racha que tiene Santa Fe en torneos cortos. Este domingo, los cardenales reciben a Rionegro, que en el papel podría cortar esa mala racha, pues los antiqueños son últimos del torneo.



Otro aspecto que preocupa en el club bogotano es que es el único equipo que no conoce la victoria en la Liga, pues hasta Rionegro, último, ya ganó una vez, por 2-1 sobre Patriotas.