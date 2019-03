Ya se juega el segundo tiempo entre el Medellín y Santa Fe

El partido entre el Independiente Medellín y el Santa Fe, en el Atanasio Girardot se vio afectado por la fuerta lluvia que cayó sobre la capital antioqueña. Luego de una espera de una hora se reinició el partido, pese a que la cancha no drenó totalmente.

El técnico de Santa Fe dijo en la transmisión del canal RCN que "así no se puede jugar... a no ser que la gente quiera ver un partido de waterpolo". Las autoridades del encuentro dijeron que darán una espera, sin embargo la intensidad de la lluvia no baja sobre la zona del estadio.

Michael Gil Gómez, presidente del Medellín dijo que ve muy difícil jugar lo que resta del partido debido a que "no hay tiempo suficiente para que filtre el agua" y agregó que esperarán la decisión de los árbitros.