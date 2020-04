El drama de Arley Dinas que toca a Tolima y a la Federación Colombiana

La vida deportiva de Arley Dinas terminó abruptamente hace 16 años. Había recibido una nueva convocatoria para la Selección Colombia en la Copa América de Perú 2004 y justamente en un partido con el local, el 12 de julio en Trujillo, saltó a cabecear un balón ofensivo de los ‘incas’, pero cayó mal y se le rompió el cartílago de la rodilla derecha.

Su equipo de base era el Deportes Tolima, al que regresó sin poder volver a jugar, porque ni la Federación ni el club le autorizaron la intervención quirúrgica, que sí realizó de buena voluntad el médico Mario Figueroa, profesional que lo había conocido en el América de Cali.

Sin embargo, desde comienzos de este año su situación se ha agravado y manifiesta que el dolor es tan impresionante que no puede caminar ni dormir boca abajo, no puedo quitarme ni la chancla, Incluso, su trabajo de monitor deportivo de Candelaria tiene que realizarlo sentado, porque ya no aguanta estar en pie. “Pienso enviarle una carta al presidente Ramón Jesurún para que me hagan una valoración”, agrega.

“Como se había reventado el cartílago me lo sacaron y me dijeron que no podía volver a jugar fútbol, el médico Figueroa era amigo mío por lo de América y trabajaba en Imbanaco”, dijo Arley.

Acerca de lo que ha sido su experiencia con los ex presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol, el ex defensor o volante le reveló a Futbolred en Cali que “no ha pasado nada, con Óscar Astudillo no se pudo y me iba a ayudar Luis Bedoya, pero se presentó su detención en Estados Unidos. Tomé la decisión de volver a hablar del tema porque ya no puedo caminar, se frota hueso con hueso y me fastidia mucho la rótula, voy a ver cómo esta gente me colabora porque me lesioné allá y a ver si les toca el corazón”.

De las dificultades que experimenta en este momento, señala que “las cosas se han ido complicando, si estoy un ratico sentado cuando me voy a parar tengo que hacerlo sin estirar la rodilla porque me duele horrible, como si me metieran un conducto. Ahora si un niño me tira un balón no lo puedo alcanzar, me toca hacerlo con la pierna rígida para no tener que doblarla.

Arley Dinas vive días difíciles. Foto: Archivo particular

No faltó Gabriel Camargo en esta historia



Con una evidente tristeza, Arley Dinas sigue su conversación: “Me retiré a los 29 años en el Tolima, sino que Gabriel Camargo me pagó mal, llegué lesionado de la Selección y él me debía cinco meses de sueldo, me dijo ‘usted como ya no me sirve’, eso no se me olvida, y eso que yo era la ‘ñaña’ allá. Yo lo demandé a él y a la Federación ante la FIFA, pero tenía que demandar solo al Tolima porque fue el club que me prestó, en esa época era senador. Me salió el fallo en primera instancia a favor por $30.164.000 y no quise recibirlos porque pensaba ¿qué puedo con eso?, es mi futuro. El abogado me preguntó si seguíamos y le dije que sí, porque creí que íbamos bien, pero luego me voltearon todo, con el tiempo no hubo ni para casación, eso lo arreglaron”.

La parte económica fue la principal afectada con esta situación. “Después de eso me tocó empezar a vender mis propiedades: un apartamento en Cali y dos casas en El Carmelo, porque uno adquiere un buen estatus, y me iba bien en los negocios, ahora vivo para sostenerme, a pesar de que tengo mi casa propia”, señaló.

Arley Dinas fue campeón con Tolima. Foto: EL TIEMPO

En 2019 Dinas fue subcampeón al mando de la Selección Candelaria masculina en los Juegos Departamentales de Buenaventura y espera que le llegue el momento para asumir el cargo de entrenador con la categoría 2006.

Hoy, con 45 años de edad y gran nostalgia, espera que aparezca una mano amiga en este oscuro panorama. “A Óscar Astudillo lo iba a demandar, pero me dijo que no lo hiciera porque me iba a ayudar y nunca me colaboró. Luego, Luis Bedoya, por intermedio de Celina Sierra, secretaria de la Federación, una vez me respondió que iba a ponerse al frente, pero se dio su inconveniente con la justicia. El anhelo mío es que se pudiera dar una pensión, por ahora no he pensado en meter abogado, sino pedirles por las buenas a ver si se les remueve el corazón, porque así no puedo hacer nada”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces