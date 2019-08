Andrés Arroyo, el joven que amargó a Junior en la voz del cazatalentos

No hay duda que el fútbol da revanchas en cada fecha. Juan Andrés Arroyo Romero tiene 17 años (20 de enero de 2002) y desde 2016 llegó procedente de Montería a la cantera del Deportivo Cali, luego de la recomendación del veedor verdiblanco en la costa Caribe, Agustín Garizábalo.



Ese gol que le marcó a Junior en la ida de cuartos de final de Copa Colombia no solo le entregó al cuadro vallecaucano un triunfo en el último minuto contra Junior, sino que le hizo perder la amargura que le produjo no haber podido anotarle a Nacional en la fecha pasada de Liga II, cuando le quedó un balón frente al arquero José Fernando Cuadrado y pudo ser el de la victoria.

Fue en una habilitación por el medio de Agustín Palavecino entrando al área y definió de forma soberbia, rastrero y ajustado al palo derecho, para superar a José Luis Chunga, acabando con el drama vivido durante gran parte del compromiso, porque el elenco ‘tiburón’ tuvo las mejores oportunidades, incluido un penal que atajó Pablo Mina, gran figura de la noche.



“Es una jugada que ya se ha dado en los entrenos, y cuando se me dio esa oportunidad clara no lo pensé y salió un lindo gol. El pase de Palavecino me dejó todo el ángulo para meterla abajo, muy contento por marcar mi primer gol como profesional con el Cali y haberle dado el triunfo al equipo”, dijo el juvenil atacante.

Admite que ese remate que sería tal vez la acción final del compromiso lo metió con toda su fuerza: “Cuando pensé en Montería sabía que podría lograr, paso a paso se van a dar las cosas, esta victoria me da mucha más confianza y el domingo vamos a darla toda”.



También reconoció que al final del juego contra Nacional el técnico Lucas Pusineri lo abrazó y le dio ánimo. “Esa confianza que me transmitió ese día se está reflejando en la cancha, quiero tener más minutos y entregarle más al equipo, me dijo que estuviera más tranquilo, encarara más al lateral y que rematara al arco”.

Andrés es un muchacho humilde, muy centrado con la mente clara sobre lo que quiere. Su mamá murió cuando él tenía 6 meses de nacido y su padre, Miguel, vive en Canadá. Por eso quedó a cargo de su abuela (Eliana) y su tío (Juan Carlos), quien trabaja en la Casa Hogar de los verdiblancos, y renunció a un buen empleo en Montería para acompañar al jugador en su proyecto deportivo. El club también ha contribuido en esa acogida.



Muchos comparan sus características para definir con las de Rafael Santos Borré, el también canterano verdiblanco que triunfa en River Plate de Argentina.

Agustín Garizábalo, veedor del Cali que ha dado con grandes hombres del fútbol. Foto: Archivo particular

Por su parte, Agustín Garizábalo, que lo conoce suficientemente, sostiene que “todos los delanteros que he llevado al Cali se parecen en eso, no son solo delanteros y goleadores sino que sean creativos también, que tengan sensibilidad técnica y puedan organizar juego. Armando Carrillo, Felipe Pardo, Freddy Montero, Rafael Santos Borré y Luis Fernando Muriel son de características similares”.



En cuanto al estilo de juego del juvenil dice que “Andrés no es un delantero-delantero, así como jugó contra Junior, suelto, que aparezca, porque ese no es un pelao para que lo referencien, tienen que aparecer porque él tiene la potencia para llegar desde atrás. En la jugada contra Nacional arrancó 70 metros desde atrás y pudo haber hecho el gol, contra Junior también, le cayó a la espalda a Palavecino y sorprende”. Y Arroyo lo confirma con una frase: “No tengo una posición como tal, sino que siempre me repliego bien y cuando voy a la ofensiva siempre busco el arco rival”.



Garizábalo acota que “él estaba triste porque había botado el gol contra Nacional, le respondí que el crack no nace, eso se construye, y te vas a seguir equivocando. Me dio las gracias, además de que ha recibido la confianza del entrenador. Incluso me dijo que prometió que de cumpleaños me iba a regalar un gol, porque yo cumplí el miércoles, y pensé que no iba a jugar porque ya había pasado mucho tiempo, me gustó porque lo vi relajado y muy suelto”.



Este domingo (4:00 p.m.) el rival será Pasto y el jugador monteriano espera que se dé una nueva oportunidad.



