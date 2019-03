Equidad debe recomponer el camino contra el difícil Tolima de Gamero

La Equidad y Tolima se enfrentan en un duelo que promete emociones y buen fútbol. Este juego es correspondiente a la fecha 12 de la Liga I-2019. Son dos equipos con realidades diferentes, uno está peleando en la parte alta de la tabla y el otro está en el fondo.

La Equidad no vive su mejor presente, el equipo dirigido por Humerto Sierra no ha podido obtener buenos resultados que los saquen de la posición 16 en la tabla. El cuadro bogotano viene de perder 3-1 contra Patriotas en Tunja dejando una versión muy pobre.



Un aspecto importante que el club oficializó fue la salida de Carlos Ibargüen, quien renunció al equipo voluntariamente y no hará parte del plantel en lo que resta de la temporada.



Por su parte, Satlin Motta volverá al equipo luego de cumplir una fecha de suspensión que le impidió viajar con el equipo capitalino a la ciudad de Tunja en la que perdieron contra Patriotas.



El factor importante para este partido es que La Equidad no tendrá a Humberto Sierra en el banquillo del estadio Metropolitano de Techo, debido a que salió expulsado del partido y tendrá 3 encuentros de sanción.



Tolima con equipo alternativo visita a Equidad

Antes de volver a competencia en Copa Libertadores, Deportes Tolima visitará a Equidad Seguros por la fecha 12 de la Liga, de cara a este compromiso que abrirá la jornada del sábado 30 de marzo el técnico Alberto Gamero le dará descanso a algunas unidades del plantel Pijao.



Ante la seguidilla de partidos que ha tenido el cuadro tolimense, y lo que se viene en abril donde se tendrán seis compromisos entre torneo local e internacional, se irán alternado los inicialistas, para el juego frente a los "aseguradores" se quedaron en Ibagué: Julián Quiñones, Nilson Castrillón, Luis González y Marco Pérez, mientras que vuelven: Álvaro Montero, Juan Guillermo Arboleda, Leyvin Balanta, Maicol Balanta y Jorge Ramos y Juan Pablo Vargas.



El arquero Álvaro Montero antes del viaje a Bogotá indicó "fue una bonita experiencia tomar parte del inicio de este proceso en Selección Colombia, ahora vuelvo a mi club donde tenemos la responsabilidad de seguir sumando para llegar rápido a la clasificación, y más teniendo el compromiso de Copa a la vuelta de la esquina".



El técnico Gamero, ha sido claro en afirmar que espera llegar con tranquilidad a los puntos que lo clasifiquen a cuadrangulares y tener total disposición de la nómina para buscar el objetivo que es clasificar al Deportes Tolima por primera vez a segunda fase de Copa Libertadores.



Para enfrentar a los dirigidos por el "Beto" Sierra, se conservará la base que dió buena cuenta de Nacional el miércoles anterior, donde se destacaron hombres como: Alex Castro, Yeison Gordillo, Rafael Carrascal y Danobis Banguero, así mismo se continuará con el esquema de: 4-3-2-1.

Alineaciones probables

La Equidad: Diego Novoa; Walmer Pacheco, Jáider Riquett, Danilo Arboleda, Amaury Torralvo; Stalin Motta, Pablo Lima, Juan Mahecha, Matías Mier; Hansel Zapata, Carlos Peralta.



D.T.: Humberto Sierra



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Larry Vásquez, Daniel Cataño, Álex Castro; Luis Nery Caballero.



D.T.: Alberto Gamero



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: Metropolitano de Techo.



Árbitro: Luis Sánchez González



TV: Win Sports