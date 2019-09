La drástica decisión de Millonarios y Pinto para el próximo expulsado

Millonarios no puede sufrir una sanción más y, frente a este tema, Jorge Luis Pinto fue muy contundente en la rueda de prensa anterior al partido contra Santa Fe, por la Liga II-2019.

Y es que en los últimos dos partidos, Millonarios tuvo que afrontar el último tercio del partido con 10 jugadores en condiciones muy duras: primero contra Nacional en condición de visitante y luego contra Unión Magadalena en Santa Marta.

"Después de un primer tiempo brillante perdimos todo en 10 minutos: nos hicieron los goles y perdimos un jugador; eso no lo puede pasar a un equipo como este", dijo en relación al partido contra los 'bananeros'.

Posteriormente, el entrenador contó cómo se sancionará a cualquier persona del equipo que expulsen en algún partido, pues también se incluyó a él.

"De aquí para adelante, la persona que se haga expulsar, incluido el técnico, por conducta incorrecta paga una multa grande escalonada con respecto a los sueldos. No vamos a dar más ventajas en ese sentido", indicó el entrenador.

Con esto, Pinto quiere dar por finalizado el problema de las expulsiones en su plantel y aunque no le gusta referirse a los árbitros sabe que esto también influye dentro del juego. "Una de las últimas frases que digo antes de la cancha es quiero partidos con 11, no partidos con diez, porque no se sabe qué puede pasar", sentenció en su última línea en esta rueda de prensa.