La probable decisión de Dimayor para bloquear el paro de futbolistas

La decisión de los futbolistas agremiados en Acolfutpro de entrar en cese de actividades a partir del próximo 3 de noviembre tendría ya un 'antídoto' por parte de Dimayor.

Según versiones de prensa, la entidad que agrupa a los clubes profesionales habría notificado a los directivos de la decisión de jugar la fecha 20 de la Liga II el próximo martes 29 de octubre y no el primer fin de semana de noviembre, con lo cual dejarían sin efecto la posibilidad del paro de los jugadores.



El partido de Copa Colombia que estaba previsto sería pospuesto para facilitar la realización de los partidos, que se jugarían todos a las 7:30 p.m., dada la situación del descenso y los ocho clasificados, que no se han decidido.



Todavía no es oficial y un dirigente respondió al ser indagado que la propuesta todavía no le había llegado de manera oficial.



Se espera que en las próximas horas se tome una decisión definitiva, que probablemente sería resolver la situación de la Liga antes del plazo fijado por Acolfutpro, lo que debilitaría aun más las opciones de lograr las reivindicaciones que se buscan con el paro.