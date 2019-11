Tiene afán: el enorme objetivo que se propuso Kylian Mbappé en PSG

El delantero francés Kylian Mbappé, que este martes se enfrentará a Real Madrid en la Liga de Campeones, ha desvelado que su gran objetivo es conquistar la "Champions".



Mbappé comentó en una entrevista para la FIFA que su objetivo actualmente es La Champions League porque quiere ganar los trofeos que aún no ha conseguido. "Es la competición de clubes que hace soñar a todos los jugadores”.



Tengo la suerte de conocer a futbolistas que ya han sido campeones así que los observo, aprendo de ellos y espero ganarla yo mismo alguna vez". También declaró que "debes mantener un nivel de exigencia, cuando quieres seguir ganando siempre hay oportunidades para mostrar que puedes ser todavía mejor".



Con 20 años Kylian Mbappé tiene una trayectoria excepcional siendo campeón del mundo en Rusia 2018, tricampeón de la Ligue 1 con el Paris Saint Germain y Mónaco, además de conseguir entrar en el once ideal de FIFA/FIFAPro dos años seguidos.

Además, explicó que tanto PSG como él no sufren una presión por ganarla. "Lo más importante es estar concentrados en nosotros mismos, lo aprendimos de las anteriores experiencias", señaló el delantero que afirmó que lo primordial es crear un verdadero equipo.



"Me parece que lo estamos consiguiendo", resaltó el exjugador de AS Mónaco. Kylian Mbappé confesó que tras ganar el Mundial su vida cambió. "Todo el mundo nos conoce, la atención es mucho mayor y la gente se interesa más porque hicimos las cosas bien".

Al poco de nacer Mbappé, su actual seleccionador, Didier Deschamps, ganó el título de Francia en 1998 siendo uno de los jugadores más importantes en aquellos tiempos, lo que le ha servido de referencia. "Me encanta trabajar con gente cuyo nombre está escrito en los libros de historia", destacó el delantero francés.