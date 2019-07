Los jóvenes que le quedan a Nacional ¿Tendrán oportunidad con Osorio?

Actualmente, Atlético Nacional cuenta con una plantilla de 42 jugadores, de los cuales hay 18 profesionales del semestre anterior, 7 nuevos y 17 jugadores juveniles. La partida de Kevin Mier y Nicolás Hernández a Santa Fe, Hayen Palacios al Deportes Tolima, David Agudelo a Rionegro Águilas, sumada a la lesión en el tendón de aquiles de Yéiler Góez, reduce a 39 jugadores la plantilla.

Cabe destacar que por Dimayor, se pueden inscribir 25 jugadores profesionales, cinco sub 23 y los sub 20 que estén inscritos en el campeonato nacional. Entonces, Nacional ya tendría 23 jugadores profesionales, cinco sub 23 y los sub 20. De los juveniles que tiene el equipo, en FUTBOLRED nos dimos a la tarea de enlistar a los jugadores surgidos del club, si tendrán verdaderas posibilidades de jugar con el equipo de Juan Carlos Osorio.



Arquero



Sebastián Guerra: El arquero de la sub 17 va a entrenar con el primer equipo al lado de Aldair Quintana y José Cuadrado. Aunque no estuvo en la pretemporada con Osorio, ascendería a los trabajos debido a la marcha de David Agudelo a Rionegro Águilas. Aún no ha debutado con el plantel profesional y con hombres como Aldair Quintana y José Cuadrado la tendrá difícil.

Defensas centrales



Brayan Córdoba: El central sub 20 jugó un partido el semestre anterior y estuvo en el banco de suplentes en otros ocho juegos. En los encuentros amistosos de pretemporada tuvo minutos y es probable que pueda entrar en el circuito del técnico Osorio.



Cristian Moya: Uno de los jugadores sub 23 con buena recordación. El clásico frente al DIM en el que anuló a Germán Cano y el juego de vuelta frente a Fluminense, por la segunda fase de la Copa Suramericana, son los mejores partidos que tuvo el semestre pasado. En total disputó 8 partidos, 7 en Liga y uno en la Suramericana. En pretemporada fue tenido en cuenta por Osorio.

El futbolista Andrés Reyes estuvo en el Mundial Sub-20 Foto: Tomada de Twitter @juangs26

Andrés Reyes: Defensa central sub 20 que participó en el Mundial de Polonia con Colombia, pese a ser diestro, puede jugar con el perfil zurdo. Aunque no tuvo muchos minutos el semestre anterior, por los microciclos con la Selección Colombia Sub 20, es uno de los hombres que confía Osorio para su zaga.



Alexis Estupiñán: Con 18 años, este central zurdo de buena talla (mide 1.93 mts) y quien llegó en 2017 a Nacional procedente de Magia Fútbol Club de la liga del Valle. Es un jugador que está analizando Osorio para ser recambio de Alexis Henríquez en los centrales.



Miguel Quintero: El central zurdo hace parte del equipo sub 20. Fue convocado en un par de encuentros el semestre pasado. Si demuestra algo extraordinario, podría llamar la atención de Osorio y lo llame al primer equipo.

Laterales



Cristian Blanco: Es uno de los juveniles que mejor ve el técnico Osorio. Entre él y Juan David Cabal se van a pelear el puesto de lateral izquierdo. Blanco mostró personalidad e hizo un buen trabajo en los partidos que tuvo minutos el semestre pasado. Tiene 20 años.



Juan David Cabal: Puede jugar tanto de lateral izquierdo como defensa central, polivalencias que le gustan al técnico Osorio. Tiene 18 años y llegó del Club Fútbol Paz del Valle en 2017. Estuvo sumando minutos en los amistosos y también será tenido en cuenta en el plantel profesional.



Sebastián Yabur: Lateral derecho de 20 años, también puede jugar como central. Tuvo varias convocatorias y minutos el semestre anterior. En la pretemporada también sumó varios minutos de juego y es tenido en cuenta por Osorio, aunque la competencia la tiene dura con Daniel Muñoz y Helibelton Palacios.

Volantes

Andrés Perea. Mediocampista. Nació el 14 de noviembre de 2000. 18 años. Atlético Nacional Foto: Tomado de Instagram @nacionaloficial

Andrés Perea: Su personalidad, agresividad y buen inicio y salida de juego lo llevaron a ser tenido en cuenta en la Selección Colombia sub 20 en el Mundial de Polonia. Aunque va a tener una competencia difícil con Baldomero Perlaza y Daniel Bocanegra, Perea no se rinde y quiere llenarle la retina con su juego al ‘profe’ Osorio.



Sebastián Gómez: Aunque ya es parte del equipo profesional, se podría contar como uno de los jóvenes canteranos del equipo que se consolidó en el primer semestre cuando no le pesó la responsabilidad de jugar con la camiseta ‘verdolaga’. Hoy por hoy, es el tercer capitán del equipo.

Brayan Rovira: Ocurre algo similar a lo de Sebastián Gómez, son jugadores que ya saben lo que es el fútbol profesional y foguearse en otros clubes de primera división. A comienzos de este año llegaron a Nacional y fueron claves en el andamiaje del equipo. Sumado a que Rovira es polifuncional, puede ser central por derecha, volante de contención o mixto.



Yilmar Velázquez: Con 19 años, el jugador quiere asentarse en el equipo profesional. Tiene la ventaja que compite también en la sub 20, por lo que no ocupa cupo profesional en el equipo.



Félix Charrupi: Tiene 18 años y muy buenas condiciones, es un volante mixto con llegada que tuvo el infortunio de lesionarse el día de su debut frente a Unión Magdalena en Santa Marta. Aunque no viene trabajando con Osorio, es un jugador que más adelante le puede dar una mano.

Juan Pablo Ramírez, volante de Nacional. Foto: Tomada de Twitter: @NacionalsPasion

Juan Pablo Ramírez: Al igual que Almirón, Herrera y Autuori, el ‘indio’ es un jugador con condiciones que espera explotar de una buena vez en el equipo. Pese a tener ofertas de Colombia y el exterior, Osorio quiso contar con él para este segundo semestre.

Delanteros

Jean Luca Rivera: El extremo de 21 años, ha ido sumando minutos en los partidos de pretemporada. Aunque no ha mostrado un nivel destacable, es un jugador que sigue aprendiendo y que deberá mejorar para que Osorio lo considere en el equipo en un puesto que parece tener asegurado Yerson Candelo.



Brandon Caicedo: A pesar de los nervios y que gran parte de la tribuna lo ‘mató’ en el partido frente a Fluminense por la Copa Suramericana, el atacante es un jugador que Osorio lo tiene en el radar debido a su calidad, despliegue físico y que puede emplearlo en varias posiciones en el campo.

Yair Mena: El delantero de 19 años ha sido tenido en cuenta por Juan Carlos Osorio en la pretemporada, es rápido por banda y viene de una dinastía de futbolistas. Es hermano de Jefferson, Yorleys, Jhonny y Jeison Mena. Podría ser un extremo útil para algún esquema del DT ‘verde’.



Ewil Murillo: Con 18 años, ya lo conocía Osorio desde 2016, en un concurso de habilidades futbolísticas, el cual Murillo lo ganó, llevándose un viaje a Londres. Perteneciente a la categoría sub 20, estuvo en varios entrenamientos y sumó minutos en la pretemporada. Puede jugar como extremo o como centro delantero.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín