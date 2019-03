Arquero dejó a Nacional por Cortuluá: ‘Voy a tener más posibilidades'

Tal como se registró en la práctica de este martes en Atlético Nacional, Juan Camilo Arturo no es más arquero del verde y regresa a su tierrapara jugar en Cortuluá en calidad de jugador libre.

“Tenemos muchos arqueros y (Juan Camilo) Arturo quiere jugar, necesita competir y tomamos la decisión que se vaya a otro club”, indicó Paulo Autuori.



Además de la postura del técnico brasileño, el jugador habló en el programa 'Buenos Días Deporte de Munera Eastman', y allí describió las razones y en qué condiciones se va a jugar al equipo tulueño.



“Tengo muchas ganas de competir y en Nacional no hay tantas posibilidades, por el momento que afronta el equipo, por eso decidí irme a Cortuluá. Allá voy a tener más posibilidades de jugar y estar en el fútbol profesional”, expresó el meta de 21 años.

Sobre su renuncia, Arturo explicó que “el lunes hablé con los directivos y les transmití mi intención de renunciar, quería buscar nuevas oportunidades y mis derechos federativos y económicos son míos. Llego con carta de libertad a Cortuluá”.



En cuanto a las razones de llegar al equipo ‘corazón del Valle’, Juan Camilo comentó que “ellos (Cortuluá) estaban buscando arquero, vieron mi partido en la Copa Fox, se acercaron a mi representante Alex Ríos y luego se hizo la negociación”.

Con Atlético Nacional estuvo desde 2014, y actuó para los equipos Sub 17 y Sub 20. Este 2019 ascendió al plantel profesional con el que debutó en la Copa Fox Sports frente al América de Cali. El arquero se lleva grandes recuerdos de un club que lo terminó de formar, “estuve casi cinco años, trabajando con grandes formadores y arqueros. Eso me deja listo para afrontar retos a futuro en el fútbol profesional. Me llevo la mentalidad de jugar, la presión y el orgullo que significa jugar en este equipo. Tienen la mejor hinchada de Colombia”.



Finalmente, Arturo comentó que aún no habló con Mayer Candelo, nuevo técnico de Cortuluá, pero que va con muchas ganas de trabajar y ganarse un puesto. “Estoy motivado y con ganas de hacer lo mejor”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín