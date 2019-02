Junior ganó en su visita a Tolima y se mantiene invicto en la Liga

En un partido que empezó a definirse rápido, Junior venció a Tolima en condición de visitante por 1 – 2. El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez abrió rápidamente el marcador con un gol de penal de Luis Narváez al minuto 2, luego de una falta del arquero tolimense, Álvaro Montero, que bajó a Hinestroza dentro del área cuando este se preparaba para definir luego de un gran pase de Cantillo.



Tras el gol, casi todas las acciones de peligro del primer tiempo fueron para la visita, que aprovechando la conducción de Matías Fernández y los disparos de larga distancia, se acercó con peligro al arque defendido por Montero, quien terminó sacando algunas pelotas de peligro, entre ellas, un disparo de Luis Carlos Ruiz al minuto 6.



La única acción de peligro real, para Deportes Tolima, llegó al minuto 38, luego de una falta cometida por la defensa juniorista muy cerca del área: el tiro libre fue ejecutado por Marco Pérez, pero una buena reacción del arquero Sebastián Viera impidió que el goleador celebrara un nuevo tanto.



Así concluyó la primera parte, con Junior dominando las acciones y arriba en el marcador, mientras que Tolima, confundido, no encontró cómo llegar con peligro al arco de Viera, quien sólo tuvo que responder en una ocasión.



El segundo tiempo inició con los ingresos de Alex Castro por Ómar Albornoz y de Jaminton Campaz por Yeison Gordillo, los cuales pronto empezaron a surtir efecto. Tolima empezó a generar más volumen de juego y pronto, a los 9 minutos de la segunda parte, llegó el empate en los pies de Luis González que definió de gran manera un pase de Carrascal.



El venezolano recibió de espaldas, no tardó en acomodarse y luego de sacarse a su defensor de encima quedó frente a Viera a quien dejó sin posibilidades con un remate cruzado para hacer efectiva la superioridad de los locales en la segunda parte.



Tras el gol, el equipo local empezó a acercarse un poco más al área rival, pero no pudo definir las oportunidades que tuvo y le costó pasar de los tres cuartos de cancha con la misma claridad con la que llegaba hasta ese punto, facilitando, en muchos casos, el trabajo de la defensa de Junior, que respondió cuando el equipo tiburón lo necesitaba.



En medio de los ataques de Tolima y cuando las líneas del equipo local estaban más adelantadas, una contra de Junior terminó por definir el partido al minuto 35 del segundo tiempo: Cantillo filtró un gran pase entre líneas a Luis Carlos Ruiz, que definió de excelente manera frente al arquero Montero y le dio el triunfo a la visita.



Los últimos minutos fueron para Tolima que intentó por arriba y por abajo sin lograr vencer la defensa de Sebastián Viera, que atajó dos pelotas clave, le dio un nuevo triunfo a Junior que continúa invicto y sigue sumando mientras se consolida bajo la idea de juego de Luis Fernando Suárez. Junior, con este triunfo, iguala en puntos al líder de la tabla de posiciones, Cúcuta Deportivo.



Síntesis



Tolima 1-2 Junior



Deportes Tolima: Álvaro Montero (5); Nilson Castrillón (6), Juan Vargas (5), Sergio Mosquera (5), Danovis Banguero (5); Yeison Gordillo (5), Carlos Robles (6), Rafael Carrascal (6), Omar Albornoz (5), Luis González (7); Marco Pérez (5).



Cambios: Jaminton Campaz (6) por Yeison Gordillo (1 ST), Alex Castro (6) por Omar Albornoz (1ST) y Diego Valdez por Rafael Carrascal (39 ST)



D.T.: Alberto Gamero



Goles: 1-1: Luis González (9 ST)



Junior: Sebastián Viera (8); Marlon Piedrahita (6), Willer Ditta (6), Luis Narváez (7), Gabriel Fuentes (7); Daniel Moreno (7), Enrique Serje (6), Víctor Cantillo (8), Fredy Hinestroza (6); Luis Carlos Ruiz (8), Matías Fernández (7).



Cambios: Luis Díaz (7) por Fredy Hinestroza (13 ST), James Sánchez (7) por Matías Fernández (16 ST) y Daniel Moreno por Deivy Balanta (39 ST)



D.T.: Luis Fernando Suárez



Goles: 0 -1: Luis Narváez (4 ST); 1 – 2: Luis Carlos Ruiz (35 ST).



Expulsados: no hubo



Partido: Bueno



Figura: Víctor Cantillo (8)



Estadio: Manuel Murillo Toro (Deportes Tolima)



Asistencia: 6.000 espectadores, aproximadamente



Árbitro: Andrés Rojas (7)