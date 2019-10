Barranquilla tiene que estar orgullosa: el positivo cambio del Junior

¡Volvió el bicampeón! Así lo aseguran en Barranquilla, que está orgullosa de su Junior del alma, que venció este miércoles 3-0 al Deportivo Cali y pasó al segundo lugar de la Liga II-2019; aunque podría terminar tercero si este jueves Nacional le gana a Patriotas en Tunja.



Pero no importa la posición, pues la afición juniorista se ilusiona con que la eventual clasificación a cuadrangulares los coja en el gran nivel de las últimas fechas para soñar con el tricampeonato.



Y es que no es poco lo hecho por Junior, la forma de levantarse del mal inicio este semestre, y volverse a meter entre los favoritos al título. Hace nueve jornadas que el tiburón no pierde en la Liga. En la octava jornada fue su última derrota, 0-1 con Once Caldas en el estadio Metropolitano. Resultado que lo dejó en ese momento en el puesto 14 del campeonato.

Desde ese momento sacó 5 triunfos y 3 empates. Marcó 11 goles y solo recibió 2. Sumó 18 puntos de 24 posibles, para un rendimiento del 75%



Además viene de ganarle a Atlético Nacional y a Deportivo Cali, dos equipos de la misma grandeza del Junior en Colombia. Y sueña con un remate que lo deje como cabeza de serie en los cuadrangulares. Tranquilos todos en ‘curramba’ que el tiburón afiló sus dientes para el final de la Liga II.