Junior rescató un agónico punto frente a Rionegro en Barranquilla

En el partido por la fecha 5 de la Liga I-2019, Junior no pudo ganar en casa, luego de un partido complicado ante Rionegro. El encuentro terminó 1-1 y r el equipo antioqueño sigue en posición complicada en la tabla del descenso.

El encuentro entre antioqueños y barranquilleros, fue un partido con pocas emociones, lo que no dio gran espectaculo a los asistentes al Metropolitano. Rionegro sigue en posición comprometida con el descenso y Junior por su parte sigue en la parte alta de la tabla con un partido aplazado.



La primera parte del partido tuvo una presión constante por parte de Rionegro, el cual demostró ser un equipo complicado. El manejo de la pelota fue compartido, haciendo que Junior no pudiera realizar el juego al que tiene acostumbrada a su hinchada desde el año pasado.



Las opciones en los 45 minutos, fueron repartidas, el equipo barranquillero no tuvo ninguna chance clara, pero de la mano de Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz, lograron generar peligro en un par de ocasiones en el arco de Juan Valencia, arquero de Rionegro.



Para el tiempo complementario, se vio mejor a Rionegro, con las intervenciones de Jáder Obrian, quien hizo un gran partido, con mucha dinámica en el frente de ataque. La claridad en ataque para los antioqueños se empezó a marcar en los últimos 20 minutos,tanto así que en el minuto 77 Jáder Obrian logró vencer a Sebastián Viera, luego de un error del lateral Gabriel Fuentes.



Lo destacado de Junior fue la inclusión de Matías Fernández, quien empezó a manejar los hilos del equipo y pudo poner al equipo baranquillero muy cerca del área visitante. El chileno logró marcar el agónico gol del empate en el minuto 91, tras un rebote luego de un tiro libre de costado que no pudo rechazar bien el delantero Jefferson Cuero.



El equipo barranquillero seguirá en la parte alta de la tabla, en la que su hinchada espera repetir una buena campaña. El miércoles 20 de febrero enfrentará en casa a Deportes Tolima por el partido aplazado de la primera fecha. Por su parte, Rionegro sigue viendo de cerca el descenso y su técnico Jorge Luis Bernal deberá replantear el camino. El sábado 23 de este mes, los antioqueños reciben al América de Cali en un duelo difícil, por el alto nivel del conjunto rojo del Valle.

Síntesis

Junior 1-1 Rionegro



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (5), Jefferson Gómez, Willer Ditta (6), Gabriel Fuentes(6); Víctor Cantillo (6), Luis Narváez (5), Sebastián Hernández (6), Fabián Sambueza (6); Luis Díaz (6), Teófilo Gutiérrez (5).



Cambios: Enrique Serje por Jefferspn Gómez (9 PT), Matías Fernández por Sebastián Hernández (16 ST), Luis Carlos Ruiz (31 ST).



D.T.: Luis Fernando Suárez



Rionegro: Juan Valencia (7); Luis Mosquera (5), Daniel Muñoz (6), Fernei Ibargüen (6), Hanyer Mosquera (5); Elkin Blanco (6), Jáder Obrian (8), David Rivas (6), Francisco Rodríguez (5); Michael Álvaro Angulo (6), Víctor Aquino (5).



Cambios: Miguel Murillo por Víctor Aquino (1 ST), Jefferson Cuero por David Rivas (23 ST), Yilton Díaz por Jáder Obrian (43 ST)

D.T.: Jorge Luis Bernal



Goles: Matías Fernández (46 ST) para Junior. Jáder Obrian (32 ST) para Rionegro.



Amonestados: Teófilo Gutiérrez (30 PT),Víctor Cantillo (43 ST), Gabriel Fuentes (48 ST),en Junior. Álvaro Angulo (28 PT), Francisco Rodríguez (9 ST), Miguel Murillo (44 ST), en Rionegro.



Expulsados: no hubo.



Figura: Jáder Obrian (8)



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez



Asistencia: 14.000 espectadores aproximadamente



Partido: aceptable



Árbitro: Edwin Trujillo Castro