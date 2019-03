Junior mantiene su invicto en Liga I-2019: derrotó 0-1 a Once Caldas

Junior de Barranquilla sigue con su invicto y no ha perdido en el inicio de la Liga I-2019. El conjunto barranquillero derrotó por 0-1 a Once Caldas en el Palogrande de Manizales, por la fecha 8 del torneo. Fredy Hinestroza fue el autor del único tanto del partido, pero la figura fue el portero de tiburón, José Luis Chunga.

En la primera mitad, desde el minuto 6, Chunga fue determinante para el equipo de la costa del país, que llegaba invicto a Manizales. Darío Rodríguez tuvo un mano a mano con el portero, que seguía dejando en ceros el arco.



Luego, al 18, Fredy Hinestroza recibió un centro de Daniel Moreno, quien desbordó por la banda, e Hinestroza logró anotar el único gol del partido, venciendo al guardameta blanco, Gerardo Órtiz.



Al 38, Juan Pablo Nieto tuvo un tiro libre para Once Caldas, que desvió Chunga y luego se estrelló en el palo, ahogando los gritos de gol para los hinchas del conjunto de Manizales.



En la segunda mitad hubo menos jugadas de gol, pero Once Caldas atacaba y Junior logró su objetivo resguardarse y mantener el resultado. Chunga, como en la primera parte, fue el protagonista del encuentro.



Darío Rodríguez, quien también tuvo un gran partido, no pudo anotar y tuvo varios cara a cara con Chunga. Sin embargo, cuando no era el portero, el palo le negaba el grito de gol al delantero, como al minuto 90, que pudo significar el empate para el blanco de Manizales.



Junior, con un equipo alterno por participación de Copa Libertadores esta semana, logró llevarse los tres puntos en su visita al Palogrande y sigue siendo el único invicto del torneo. El conjunto tiburón sumó 18 puntos y es segundo, por diferencia de gol con Millonarios, el líder.



Por su parte, Once Caldas se quedó con 11 unidades y podría salir de los ocho este fin de semana. En su próxima jornada visitará a América de Cali, mientras que los tiburones recibirán a Bucaramanga.



Once Caldas 0 – 1 Junior

​

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortíz (5); Lewis Ochoa (6), Diego Peralta (5), Andrés Felipe Correa (5) y Elvis Mosquera (6); Harlin Suárez (6), Javier Reina (6) y Juan David Rodríguez (6); Darío Rodríguez (7), Juan Pablo Nieto (5) y Juan José Salcedo (5).

D.T.: Hubert Bodhert.



Junior: José Luis Chunga (7); David Murillo (6), Deivy Balanta (6), Homer Martínez (6) y Germán Gutiérrez (5); Daniel Moreno (7), James Sánchez (6), Sebastián Hernández (7) y Fredy Hinestroza (7), Róger Torres (6) y Luis Carlos Ruiz (6).

D.T.: Luis Fernando Suárez



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Kevin Londoño (5) por Harlin Suárez (38 PT), Sebastián Guzmán (SC) por Juan Pablo Nieto (22 ST) y Ménder García (SC) por Juan José Salcedo (30 ST).



Cambios en Junior: Léiner Escalante (SC) por Róger Torres (22 ST), Luis Díaz (SC) por Fredy Hinestroza (31 ST) y Víctor Cantillo (SC) por Luis Carlos Ruiz (37 ST).



Goles de Once Caldas: No hubo.



Gol de Junior: Fredy Hinestroza (18 PT).



Amonestados Once Caldas: Lewis Ochoa (33 PT).



Amonestados Junior: Homer Martínez (28 PT) y Deivy Balanta (8 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: José Luis Chunga (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 8.713 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (6).