Cambiar para ganar: Junior y Once Caldas tendrán algunas variantes

Atlético Junior y Once Caldas se enfrentarán a las 6:10 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Ambos equipos han tenido un arranque similar en la Liga y en esta quinta fecha necesitarán un triunfo para acallar las críticas.

El cuadro barranquillero tendrá algunas variantes en su nómina titular. Julio Comesaña, en su rueda de prensa, hizo énfasis en Ditta, Fuentes, Cetré y Sandoval, cuatro jugadores que se encontraban en la Selección Colombia sub 23.

Entre los que se perfilan para ser inicialistas frente al Once Caldas está el lateral Gabriel Fuentes, quien tuvo en general un buen desempeño con el combinado patrio sub 23, y está llamado a darle mayor proyección a su escuadra sobre la banda izquierda, algo que no ha logrado el recién llegado Jeison Angulo, hasta ahora de bajo nivel.

“Rosero va bien, pero no vamos a utilizarlo en este partido ya que no ha hecho trabajo con todo el grupo debido a su recuperación. Esperemos la semana que viene. (Gabriel) Fuentes sí va a estar en reemplazo de (Jeison) Angulo que está suspendido. Luis González está disponible. Lo de (Edwuin) Cetré lo veremos antes del partido. (Cristian) Higuita viene muy bien y entre la semana que viene y la de más arriba estará en total disponibilidad", explicó el entrenador.

El ‘albo’ fue incapaz de vencer a sus rivales en el estadio Palogrande y debe buscar lo cedido por fuera de su casa. Si bien camina invicto en el campeonato, su productividad se ve opacada por los tres empates firmados en Manizales, evidencia de los problemas de definición, que solo le permitieron un gol, cuando derrotaron a un discreto Envigado, en territorio antioqueño.

Roberto Ovelar, el futbolista destacado de los caldenses, no podrá competir en la ‘arenosa’, a causa de una contractura y se convierte en la baja sensible del club, situación que deberá solventar el estratega con una acertada propuesta, ante uno de los llamados favoritos a alzarse con el título del primer semestre.

Otro de los ausentes será Juan David Rodríguez, quien registra molestias en su rodilla y solo recibirá el alta médica hasta la semana entrante. La salida de Rodríguez le abre las alternativas al entrenador, quien pondrá en la titular a Pablo Rojas y a Johan Carbonero y sacará a David Lemos, contexto que expondrá al principio un módulo 4-4-2, aunque con variantes en el mismo.

El arquero Sergio Román venía de inicialista, sin embargo, en la última practica del sábado, estuvo en el arco Gerardo Amílcar Ortiz, lo que profetiza el regreso a la titular del paraguayo.

Alineaciones probables



Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Willer Ditta, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, James Sánchez, Edwuin Cetré, Sherman Cárdenas; Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.

D.T.: Julio Comesaña.



Once Caldas: Sergio Román (Gerardo Amílcar Ortiz); David Gómez, Junior Julio Bueno, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Marcelino Carreazo Sebastián Guzmán, Jhonny Galli y Sebastián Hernández (Kevin Londoño); Pablo Rojas y Johan Carbonero.

D.T.: Hubert Bodhert



Hora: 6:10 p.m.



TV: Win Sports +



Árbitro: David Rodríguez Melo



ADN Barranquilla

Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO