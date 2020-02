Contra Jaguares, Junior volvió a ganar y con gol al último minuto 

Junior volvió al triunfo en esta fecha 7 de la Liga I-2020 luego de superar 3-2 a Jaguares en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El tiburón no sumaba tres puntos desde el primer día de febrero y había sumado dos empates y una derrota en las últimas tres fechas. Este triunfo contra los felinos lo consiguió en el último minuto.

Con solo cinco minutos los locales tuvieron la primera opción en el partido. Edwuin Cetré le hizo un pase a Miguel Borja, pero el remate del cordobés salió muy elevado.



El partido era parejo. Los dos equipos peleaban la posición y buscaban salir rápido al arco rival. Pero al 21 llegó el gol que cambió el marcador por primera vez en el encuentro. Desde un costado Israel Alba cobró un tiro libre que parecía inofensivo, pero James Sánchez la cabeceó y anotó un autogol que puso el 0-1 a favor de Jaguares.



Junior no encontraba la manija del partido y no lograba la conexión de Miguel Borja y Teófilo Gutiérrez, las dos estrellas en el frente de ataque que no podían quedar mano a mano con Róbinson Zapata.



Para la parte complementaria Julio Comesaña no movió sus fichas, pero eso le permitió reorganizar con lo que tenía en el campo de juego.



El empate no tardó en llegar y a los 10 minutos Edwuin Cetré logró rematar desde el borde del área y así celebrar el 1-1. De inmediato Juan Cruz Real hizo un cambio y entró Diomar Díaz en el lugar de Wilder Guisao



Junior siguió con buen juego y el segundo gol no tardó en llegar. Al minuto 18 del segundo tiempo Teófilo filtró para Freddy Hinestroza, quien dio la asistencia para que Miguel Borja rematara y anotara el 2-1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Ahí llegó otro cambio para Jaguares: salió Jefferson Cuero y entró Sergio Romero.



Los tiburones parecían tener todo controlado en el terreno de juego, atrás no pasaba problemas, aunque tampoco ponía en aprietos a los felinos.



Faltando 2 minutos para llegar a los 90, Fabián Mosquera filtró un balón para Diomar Díaz, quien recibió en un espacio libre entre Didier Moreno y los centrales. El colombo-venezolano no dudó y remató a ras de césped para así anotar el 2-2.



Pero Didier Moreno tuvo su oportunidad para recomponer ese error de marca y en el tercer minuto de los cuatro que habían dado como reposición, el volante anotó un golazo con una gran definición.



Así, Junior sumó tres puntos más antes de empezar su participación en la Copa Libertadores, que será el próximo miércoles contra Flamengo. Jaguares, por su parte, no logró sumar y es el primer histórico del fútbol colombiano al que no le gana.