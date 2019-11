Junior buscará dar el golpe de gracia contra un Cúcuta que no se rinde

Atlético Junior buscará este domingo, a partir de las 5 p.m., una victoria contra el Cúcuta que lo deje a un paso de asegurar su clasificación a la final de la Liga II-2019. Sin embargo, para este encuentro en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, el técnico Julio Comesaña tendrá una baja sensible como es la del mediocampista Víctor Cantillo

Tras la reconfortante victoria frente al Atlético Nacional, del pasado miércoles, el Junior se ubicó como líder del grupo A con 7 puntos y ahora tratará de sacar ventaja en su casa para dar un paso casi definitivo hacia la final.



El cuadro juniorista confirmó la ausencia del mediocampista Víctor Cantillo, por un esguince de tobillo sufrido ante Nacional, por lo que tendrá una semana recuperación y estaría listo para jugar la final en caso de clasificar.



El resto del plantel trabajó sin alteraciones, teniendo claro que para clasificar a la final sin depender de otros resultados le basta sumando 4 de los 6 puntos que tiene en disputa.



El técnico Comesaña disipó dudas sobre la presencia de ‘Teo’ Gutiérrez, quien sufrió una fractura en la nariz en el partido contra Nacional. “Teo va a jugar, no tendrá problema”, dijo Comesaña.

Comesaña pidió el apoyo de los hinchas



“La gente juega estos partidos, tiene que jugar, y tiene que aprender que cuando un jugador se equivoca en un partido de esta naturaleza no hay que criticar, ni gritar, ni entrar en estado de desazón… hay que alentar todo el tiempo. Cuando termine el partido, si no están conformes, que nos digan lo que quieran. Pero durante el partido necesitamos que empujen, si alguien no es capaz de hacerlo que lo vea por televisión, por favor”.



En Barranquilla, Cúcuta quiere dar otra sorpresa



Luego de la victoria en el último minuto frente a Tolima en Ibagué, las cuentas para el Cúcuta Deportivo empezaron a lucir nuevamente favorables de cara a la ilusión de llegar a la final. Frente a Junior, los dirigidos por Guillermo Sanguinetti esperan mantener el orden táctico y la contundencia que les permitió recuperar parte del terreno perdido en casa. A pesar del poco tiempo de trabajo entre fecha y fecha, los motilones tendrían dos novedades en la nómina.



El retorno de Jonathan Agudelo a la titularidad en lugar de Andrés Sarmiento y la reaparición de Luis Miranda en la generación de fútbol ofensivo tras su paso por selección Colombia Sub 23, serían los dos cambios que tendría la nómina rojinegra para visitar a Junior. La intención de Cúcuta es no perder el orden, esperar la propuesta ofensiva del equipo local y capitalizar los espacios que puedan dejar en defensa para aprovecharlos con la salida rápida que lideran Matías Pérez, Luis Miranda y Carmelo Valencia.

Esto dijo Juan Camilo Chaverra, portero del Cúcuta



“Estamos muy motivados luego del buen resultado en Ibagué. El equipo está siendo ordenado, inteligente y muy efectivo al momento de aprovechar las opciones en el momento preciso. Sabemos que en Barranquilla será complicado por las individualidades del local, pero nosotros tenemos también un plan de juego que esperamos cumplir a cabalidad para sumar y seguir en la pelea”.

¡Dando la pelea hasta el final!



Nuestro trabajo siempre va enfocado en dar lo mejor.



Alineaciones probables



Atlético Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, James Sánchez, Freddy Hinestroza, Edwuin Cetré; Luis Sandoval y Teófilo Gutiérrez.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, David Achucarro, Brayner García, Diego Sánchez; Harrinson Mancilla, Jhon Hernández, Luis Miranda, Matías Pérez; Jonathan Agudelo, Carmelo Valencia.



Hora: 5 p. m.

Estadio: Metropolitano

Árbitro: Mario Herrera

TV: RCN





Con información de



Wilhelm Garavito Maldonado

ADN Barranquilla



Diego Clavijo

Para EL TIEMPO - Cúcuta