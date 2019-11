¿Se metió en líos Daniel Moreno? Comesaña habló de su actitud

Junior venció este domingo al Cúcuta por 1-0 y un momento incómodo se vivió cerca del final del partido, cuando Daniel Moreno dejó el campo visiblemente molesto.

Moreno había ingresado al campo al minuto 10 del segundo tiempo por Freddy Hinestroza, con el partido 0-0. Pero cuando el reloj marcaba los 44 minutos, Julio Comesaña lo sacó del campo y metió a Luis Narváez. El atacante salió con muy mala cara y no ocultó su disgusto por este cambio.

En rueda de prensa, Julio Comesaña habló sobre su idea de darle minutos a un jugador que en la temporada ha sido muy criticado, pero que también ha tenido partidos buenos.

“Yo metí a Moreno sabiendo que podría haber dificultades con él por el 4-2-4. Pensaba en ver cómo nos abría y la duda mía al final pasó y luego de unos minutos pasó lo que tenía que pasar. Moreno necesita un jugador como a Hernández, que lo pone a jugar porque él juega como un extremo. Luis González se mete hacia adentro, igual Cetré. A él hay que tirarle la pelota por su velocidad y que tire diagonales, entonces no tenía socios. Cuando entró Narváez ya no vamos a arriesgar", dijo.

También habló sobre el inconformismo que vio en su rostro cuando salió, aunque explicó que no tendrá problemas por eso, aunque sí tendrá un diálogo franco en el que habrá más formación.

“Yo soy muy temperamental, pero estoy grande y trato de comprender, es más no me preocupa que esté molesto conmigo. Yo estoy manejando cosas en las que pienso en el equipo, no en Moreno ni Teófilo; entonces yo estoy en la obligación cuando creo y veo que el equipo ya está ahí porque después pienso por qué no lo hice y nos empataron. Lo que sí me interesa es saber la razón por la cual se enojó no conmigo, sino con sus compañeros. Conversaremos en la concentración y no es fácil. Están jóvenes y la vida les va enseñando después", añadió.