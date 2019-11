Filtran foto que confirmaría la adicción de un jugador de Junior

Hugo Illera, periodista colombiano, fue quien reveló que Víctor Cantillo, al parecer, tendría adicción al casino. Aunque todo empezaba con opiniones y rumores, en las últimas horas se filtró una foto.



En redes sociales empezó a rondar una foto de Cantillo en un casino, pero sin conocerse la fecha de esta imagen. Ahora, empieza a coger rumbo el tema del futbolista de Junior.

Este vicio es peor que la droga! pic.twitter.com/OmKayinSHu — HugoTrance (@VanDeynHug138) November 12, 2019

El futbolista fue visto en un casino. Foto: Tomada de Twitter

Aunque no es ilegal el tema de los casinos, sí se puede convertir en una adicción y es lo que expuso el periodista colombiano, que no gustó mucho en los hinchas de Junior, pero que puede ayudar al futbolista.



Por otro lado, el club barranquillero ni el futbolista no se han manifestado por este tema.