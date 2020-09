¿Tendrá un décimo capítulo en Junior? Comesaña respondió y fue directo

Junior de Barranquilla confirmó días atrás que Julio Comesaña no seguirá como entrenador del conjunto tiburón. Así las cosas, también empezaron los rumores de los candidatos.



Sin embargo, también se tenía en cuenta que Comesaña ha sido nueve veces entrenador de Junior y que, en la mayoría de ocasiones, regresa para asumir como DT. ¿Volverá una décima vez? Respondió.

"Nunca más volveré a dirigir al Junior. Pierde gracia, el club necesita refrescarse y encontrar una persona que le vaya bien. Uno no puede desgastar al Junior y a la afición", contó Comesaña en 'Vbar Caracol'.



También, el técnico que viene de ser bicampeón de la Superliga con Junior contó que, aunque sí le molestó el video de Teófilo, su relación con él siempre ha sido buena.



"Teófilo es un hombre con un carácter fuerte y a mi, siempre me ha respetado como entrenador. Le comenté que la situación no le hacía bien a él y a nadie. El club debió conversar con Teo y pronunciarse al respecto, sin líos ni escándalos. Mandarle un mensaje positivo a la afición", finalizó.