Dos referentes no están: así es la nómina de Santa Fe para el semestre

Santa Fe busca empezar a salir de su crisis y quiere darle otro ejemplo al dicho de "escoba nueva barre mejor", pues ya confirmó que Patricio Camps dejó de ser el técnico y confirmó a Harold Rivera como nuevo entrenador del cuadro cardenal.



El conjunto rojo, que borró a varios futbolistas y tuvo un barrido completo en su nómina con relación al primer semestre, no inscribió a dos jugadores referentes del equipo: Omar Pérez y Robinson Zapata.



Ambos futbolistas se están terminando de recuperar de sus lesiones (ligamento cruzado), pero no alcanzaron a estar al 100% para estar en el semestre con el cuadro rojo... ¿Se retirarán? La edad también pesa, pues el argentino tiene 38 años y el portero 40.

Esta es la nómina para el semestre:

22 Leandro Castellanos Profesional

1 Omar Rodríguez Profesional

12 Kevin Mier Sub 23

2 Fainer Torijano Profesional

3 Nicolás Hernández Sub 23

4 Carlos Arboleda Profesional

5 Andrés Pérez Profesional

6 Guillermo Chará Profesional

7 Jefferson Duque Profesional

8 Juan Sebastián Pedroza Sub 20

9 Federico Anselmo Profesional

10 Roger Torres Profesional

11 Jhon Miranda Profesional

13 Sebastián Salazar Profesional

14 Guillermo Murillo Profesional

15 Camilo Charria Sub 20

16 Carlos Mario Polo Sub 23

17 Juan Daniel Roa Profesional

18 Daniel Giraldo Profesional

19 Fabio Burbano Profesional

20 Luis Manuel Seijas Profesional

21 José Hugo Palacios Profesional

23 Fabián Sambueza Profesional

24 Federico Arbeláez Profesional

25 Nicolás Gil Sub 23

26 Dylan Borrero Sub 20

27 Maicol Balanta Profesional

28 Edwin Herrera Sub 23

29 Dixon Rentería Profesional

30 José Luis Caicedo Sub 20

31 John Velásquez Profesional

32 Alejandro Moralez Sub 20

33 Alexander Porras Sub 20

34 Brayan Perea Profesional

35 Tomás Maya Profesional