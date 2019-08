¿Se le olvidó? Camps no convocó a ningún jugador de una posición

Santa Fe enfrenta este domingo a las 7:45 p.m. a Deportes Tolima por la cuarta fecha de la Liga II-2019, buscando terminar la crisis y empezar una senda de victorias que solucionen el mal momento del club.



Sin embargo, el entrenador argentino convocó a 18 jugadores para este juego, pero parece que se le olvidó una posición...

¡No hay un lateral izquierdo! El argentino, al parecer, se la jugará con los futbolistas que tiene para suplir esta posición aunque no sea la habitual de estos.



La otra opción es que vaya a sorprender con una línea de tres, que no ha probado en ningún juego. Recordemos que Federico Arbelaez, lateral, está suspendido por tarjeta roja.



Edwin Herrera, que aunque no es lateral juega ahí, tampoco está en la lista. ¿Está lesionadon Yonatan Murillo? El futbolista no ha podido debutar con el club y sigue sin ser convocado.



Las opciones que tiene para la zona izquierda son: Nicolás Hernández, pues es central y ya lo probó contra Alianza Petrolera en esa zona, Alexander Porras es lateral, pero derecho y podría estar allí, Juan Daniel Roa volvió a convocatoria y estaría dando una mano allí.