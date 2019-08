Segovia se confiesa: pecados de América y su redención contra Santa Fe

Al América de Cali se le viene referenciando como un equipo defensivo por su planteamiento cimentado desde la línea de tres en contención y otros factores que se desencadenan durante el transcurso de los partidos.



Sin embargo, al igual que el colectivo, el cuarteto posterior, que empezó sólido, ha tenido un bajón y eso lo ha llevado a utilizar varias sesiones de entrenamiento en tratar de resolver los problemas de posicionamiento y regreso cuando enfrenta jugadores veloces y desequilibrantes.



Con la fórmula del contraataque, equipos como Medellín, Once Caldas y Rionegro le marcaron varios goles a la zaga escarlata en la Liga II-2019 y Copa Colombia, dejando en evidencia que falta más trabajo de sincronización entre sus integrantes.



El argentino Juan Pablo Segovia, quien junto a Marlon Torres está entre los cuestionados por su lentitud y a veces dificultad para reaccionar en jugadas de velocidad, señaló que “tenemos que pensar y dar vuelta a la página rápido, creo que dimos un paso en lo futbolístico, que era lo que queríamos, poner mejorar en la creación de juego y poder tener más situaciones claras sobre todo de locales, fuimos mucho mejor como equipo después de jugar con Once Caldas, lamentablemente nos sigue costando empezar ganando el partido y eso de local es fundamental; tenemos que ir corrigiendo esas cosas y después saber que frente a Santa Fe tenemos un compromiso muy importante para ir por esos puntos que perdimos y también recuperarnos en la tabla”.



Acerca de si están satisfechos con el nivel del cuadro rojo, Segovia expresó que “obviamente que uno siempre quiere estar mejor, creo que podemos hacerlo y en lo futbolístico también poder mejorar, después del partido contra Once Caldas en el que tal vez no tuvimos esa producción que queríamos, hemos mejorado pero lamentablemente nos sigue faltando”.



Precisamente, en cuanto a cómo mejorar la posesión y la concreción, señaló que “eso es el trabajo del día a día y saber que tenemos futbolistas para hacer un juego mucho mejor del que estamos haciendo, tenemos que ir en crecimiento y darles confianza a los chicos de mitad de cancha hacia adelante, el error que tuvimos en el contraataque de ellos fue la única, tenemos que mejorar y saber que no podemos regalar esos espacios porque los equipos rivales juegan a eso”.



Lógicamente se refirió al encuentro de este jueves frente a Santa Fe: “Tenemos que hacer un partido inteligente, sabemos que ellos, al igual que nosotros, necesitan los tres puntos, va a ser un compromiso sumamente complicado como todos, pero queremos seguir metidos arriba en la tabla. Sabemos que ellos a pesar de que no vienen bien, tienen jugadores que quieren cambiar la página y enfrentan a un equipo como América al que todos le quieren ganar y despegar con nosotros, tenemos que estar muy atentos y concentrados, sabiendo que tenemos que ir a recuperar los puntos que perdimos en casa, hemos hecho buenos partidos de visitantes y vamos a tratar de repetirlo ante Santa Fe”.



Del planteamiento que han repasado esta semana, sostuvo que “los partidos y los rivales son todos diferentes, por eso tenemos que prepararlos diferente, los adversarios te estudian y nosotros también debemos hacerlo, jugar con una posesión de balón un poco más amplia cuando actuamos de visitante, porque eso nos va a ayudar a tener un poquito más de control y la ventaja del juego, así que esperemos hacer eso en Bogotá”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces