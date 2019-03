Juan Esteban ‘Ganizita’ Ortiz, nuevo jugador del Unión Magdalena

Dentro de su objetivo principal de permanecer en la primera división, el Unión Magdalena sigue reforzando su nómina y este domingo una fuente del club de Santa Marta confirmó que en las últimas horas llegó a un acuerdo con Juan Esteban Ortiz, ex jugador de Millonarios y Medellín, entre otros, quien llegará para aportar su experiencia en la línea de contención del ‘ciclón’.

‘Ganizita’ Ortiz jugó hasta noviembre del 2018 con el Deportes Quindío en la campeonato de ascenso del fútbol colombiano y desde entonces estaba libre, por lo que el Unión lo contactó aprovechando la ventana de fichajes para jugadores que no tuvieran contrato.



El jugador llegaría este domingo a la ciudad de Santa Marta y este lunes formalizará los documentos para la vinculación con el equipo dirigido por Harold Rivera, quien podría contar de inmediato con el jugador, quien llega en buena forma física y podría entrar en su esquema como volante de primera línea junto al juvenil Jhojan Valencia.



En febrero pasado se le habían realizado las valoraciones médicas y se había dicho que el jugador no era apto para jugar en el equipo, sin embargo, tras una nueva valoración los servicios médicos del club determinaron que un inconveniente de rodilla que presentó no le impide jugar.



Ortiz debutó en el 2008 con el Independiente Medellín, con el que jugó tres temporadas. En el 2011 llegó a Millonarios, con el que fue campeón de la Copa Colombia y al año siguiente ganó el título de la Liga II-2012. Tras su salida del cuadro bogotano en 2014, Ortiz jugó en el Huila, en el Dallas de la MLS, volvió al Rionegro Águilas (2017) y también tuvo un paso breve por el fútbol de Panamá con el Chorrillo. En enero del 2018 firmó con el Quindío, con el que estuvo vinculado durante toda la temporada.