Crudo relato: así habría sido la agresión de futbolista a su novia

En las últimas horas se informó que el futbolista de Boyacá Chicó, Juan David Díaz, fue capturado anoche por la Policía de Tunja por supuesta violencia de género contra su pareja, Eliana Marcela Soler, quien según se informó, presentó hematomas en su cuerpo y fue llevada al hospital San Rafael de Tunja.

Eliana Soler decidió hablar, y en diálogo con W radio contó el crudo relato en el que explica lo que sucedió en la noche del 13 de julio, cuando fue agredida: “Él se encontraba tomando. Me pidió que lo llevará a la casa y en el momento en que yo me dirigía para mi casa, no me dejó salir, y de pronto se volvió un loco completo... Me tiró al piso, me agarró el pelo, me escupió en la cara con insultos. Me tocó salir a la puerta a pedir ayuda, porque él estaba muy trastornado. Me dio patadas”, comunicó.



Asimismo, la mujer confesó que el futbolista le pidió perdón y además de eso, le suplicó no dañar su carrera como deportista: “No me bajó de una mala mujer. Me dijo de todo. Ya después de que tomó conciencia: con arrodillarse y pedir perdón, él, pretendía que con eso ya dejar así...Me iba a matar. No lo dudé. Hoy me levanto con la duda y la incertidumbre, que cuando ese muchacho salga, de donde esté, no sé qué me pueda pasar. Le tengo pavor y miedo a ese hombre”.



“Se dio cuenta que la cosa era en serio y me pidió que no le fuera dañar su carrera como futbolista, pero la verdad yo no podía dejar pasar esto así”, informó Soler, quien tiene cuatro días de incapacidad.



Finalmente, la mujer explicó que tiene luxaciones en su mano derecha, moretones en el cuerpo, y un dolor en una costilla. Aseguró que está medicada y hoy deberá presentarse a medicina legal, para ser examinada nuevamente.

La W informó que en el momento, Díaz se encuentra detenido en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata en Tunja y espera para ser judicializado.