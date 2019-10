Juan David Cabal, el futbolista de 18 años que no se siente un juvenil

Procedente del Distrito de Aguablanca, con la salsa en las venas y la picardía de un joven de 18 años, Juan David Cabal ha venido cumpliendo diferentes facetas en Atlético Nacional. El zurdo que se ha desempeñado como lateral y central, acumula siete partidos disputados este semestre, para un total de 486 minutos, dos tarjetas amarillas y dos expulsiones que lo pusieron en el ojo del huracán, pero que le dejaron enseñanzas para su carrera deportiva.



“Aparte de las expulsiones, me he podido destacar en el equipo. Esas dos rojas me dieron mucha experiencia, aprendí de los errores para seguir adelante, no me esperaba en tan poco tiempo que me expulsaran, la primera fue muy difícil, pero la segunda lo tomé con más tranquilidad”, precisó Cabal quien sueña marcar diferencia y conquistar su primer título con el conjunto ‘verdolaga’.

Puntualmente, sobre esas expulsiones contra Santa Fe en la Copa y frente a Unión Magdalena por Liga, Cabal precisó que “he trabajado para corregir los errores que he venido cometiendo en la cancha. No pienso que soy un juvenil, ya en el plantel profesional soy uno más y debo entregar lo mejor. Con jugadores como Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra he aprendido mucho, ellos nos enseñan a los más jóvenes”.

El vallecaucano se motiva en esta fase decisiva para Nacional, donde es uno de los candidatos para llevarse la estrella de fin de año. “Pensamos en los cuadrangulares, pudimos terminar siendo líderes y ahora nos queda trabajar duro para buscar el título. Jugar en el Atanasio es algo muy bueno, me motiva mucho la gente, el acompañamiento y cada voz de aliento”.

En cuanto al análisis de los rivales, Juan David les guarda respeto, aunque anhela llegar a la final contra uno en especial”. Sabemos que todos los rivales que clasificaron son muy fuertes, pero nuestro equipo es muy bueno y tenemos todo para ser campeones. Si llegamos a la final, me gustaría jugar contra América, sería un partido muy emocionante”, explicó.

Finalmente, Cabal remarcó lo que Nacional debe trabajar para ser un equipo más estable y que sea competitivo de cara a esta nueva fase de la Liga. “Debemos trabajar en lo ofensivo, ser más contundentes. En lo defensivo, que no nos lleguen tan fácil, contamos con un equipo que sabe lo que quiere y esperamos arrancar de la mejor manera esta parte de la Liga”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín