‘Queremos escribir nuestra propia historia’: Juan Cruz Real

Terminó la espera. Aunque ahora todo dependerá de la reforma de estatutos en la próxima Asamblea de la Dimayor para que pueda sentarse en el banquillo rojo para el reinicio de la Liga. A pesar de la animadversión que provocó su nombre entre los aficionados de América de Cali, Juan Cruz Real fue presentado oficialmente este lunes como nuevo director técnico del club.



A través del canal oficial de youtube de la institución y luego vía zoom en rueda de prensa con los reporteros caleños, el entrenador argentino reconoció la magnitud del reto que asume a partir de hoy con una plantilla que perdió jugadores importantes a raíz de la pandemia, pero aseguró estar preparado y convencido que su modelo de juego puede llevar a los resultados que tanto reclaman los incrédulos.

Su vinculación se da inicialmente por un año. Después de realizarse las pruebas moleculares el pasado viernes con la plantilla, aguarda el inicio de los entrenamientos individuales para de una vez ponerse al frente de retos como defender el título del segundo semestre de 2019 y buscar una buena figuración en la Copa Libertadores.

Cruz Real señaló que “es un día es muy importante para nosotros, sin lugar dudas es un momento muy importante en nuestras carreras, llegar a un club que tiene 93 años de historia, un club que ha tenido y tiene mucho reconocimiento a nivel continental, llegando a un lugar donde queremos escribir nuestra propia historia. Primero, agradezco a la institución, a don Tulio y su familia por la confianza que han depositado en nosotros para desde hoy conducir los destinos de la plantilla profesional, al presidente, Mauricio Romero, Álvaro Rius, director deportivo; Marcela Gómez, vicepresidenta del club, Andrés Usme, encargado de la parte formativa del club, por la confianza que están poniendo sobre nosotros, y que obviamente esperamos retribuirla con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho convencimiento, porque sabemos en el lugar que estamos , somos conscientes de esta posibilidad importante que tenemos, como lo dijo el presidente, y trabajaremos para lograr los objetivos que se plantea la institución, en este proyecto que tiene América como club.

Aprovechó para destacar la gestión de la familia Gómez antes y después del ascenso, así como el aporte de Alexandre Guimaraes en la campaña pasada: “En lo personal no quisiera dejar de destacar a partir de la llegada de don Tulio Gómez cómo se ha ido desarrollando América de Cali después de sufrir estar en un lugar donde un club de esta envergadura no merecía y a partir de 2016 volver a jugar en Primera División, y tres años más tarde volver a consagrarse campeón del fútbol colombiano, esto en parte lo logró el profesor Guimaraes, por el cual el club ha demostrado un agradecimiento, y la mayoría de la plantilla que hoy se encuentra en la institución, así que sin lugar a dudas ellos han devuelto a América al lugar que debía estar y nosotros como cuerpo técnico intentaremos sumar y potenciar a todo lo bueno que ya se ha hecho, pensando obviamente en seguir evolucionando, que eso es lo que demanda una institución como esta”.

Juan Cruz Real llega al América. Foto: Captura de pantalla

“Muy agradecidos con la elección, sabemos la intención que tiene el club como proyecto, creo que la elección se ha fundamentado en lo que nosotros podemos entregar en ese proyecto deportivo, desde nuestro modelo de juego y nuestra metodología de trabajo, de un cuerpo técnico que pueda fortalecer desde todas sus áreas la competitividad del equipo, individualmente potenciar a los jugadores para que sigan evolucionando en todo lo que han venido haciendo en el último tiempo.

Sobre las críticas que ha recibido en redes sociales desde el momento en que se anunció su nombre, primero como candidato y luego como el elegido, respondió: “Hay que ser muy respetuoso de esas personas. Lo que voy a tratar en el día a día con mucha humildad es retribuirles a los que han confiado en nosotros. Los proyectos se tienen que valorar también por las expectativas que tienen los clubes, algo simple puede tener muchas connotaciones, pero lo importante es la convicción que tenga uno como entrenador. Quiero responder a esta posibilidad de poder conducir los destinos futbolísticos de América con mucha fortaleza y seguridad para que los futbolistas y el equipo rindan mejor”.

De su estilo de juego, dijo que “me gustan los equipos pensando siempre en el arco de al frente, con tenencia de balón y mucho equilibrio, intentando presión alta, América tiene más historia e infraestructura, y hay que aprovechar los jugadores con que contamos para potenciarlos”.



Mauricio Romero y el mismo director deportivo, Álvaro Rius, aceptaron en la presentación que las estadísticas no favorecen a Cruz Real, pero el entrenador gaucho prefiere, por respeto a los jugadores que dirigió, no referirse a lo que encontró en Alianza Petrolera y luego en Jaguares.



Sin embargo, se detuvo en lo que quería cada institución: “En Alianza el primer objetivo era mantener la categoría y como alternativa buscar un cupo al octogonal, tuvimos la posibilidad de jugar partidos importantes, ganándoles a equipos grandes. Pero llegó el momento en que se cumplió el ciclo, creo que cumplimos y tengo una gran relación con el presidente del club. Con Jaguares, llegamos en una situación muy delicada, faltando seis partidos para terminar el campeonato, prácticamente en zona de descenso, ubicado decimonoveno, el equipo no ganaba hacía 14 fechas, de esos últimos cinco o seis partidos ganamos dos, el primer objetivo, que era salvar la categoría, se logró y creo que volvimos el plantel más competitivo, con una idea de juego clara. Así le ganamos a Nacional en el Atanasio Girardot, en un partido histórico para el club, poder hacerle cuatro goles a Millonarios tampoco se había logrado”.

De igual forma, explicó cuáles serán las funciones de cada uno de sus acompañante en el cuerpo técnico: “dos asistentes, Sergi Escobar va a encargarse de los comportantes defensivos del equipo, Leonardo Felicia será el encargado de lo que tiene que ver con las acciones ofensivas, así como la parte de análisis tanto del equipo propio como del rival; contamos con un preparador físico de mucha experiencia en el fútbol colombiano, Christian Juliao, y para nosotros es muy necesario la inclusión de un psicólogo deportivo como Andrés Rodríguez, que nos acompañará en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento mental de los deportistas.

Al español Sergi Escobar lo recomendó Álvaro Ruis, a Felicia lo conoce desde Argentina, por su vinculación a las divisiones menores de Belgrano; mientras que con Juliao viene de trabajar en Jaguares. Los asistentes técnicos no se encuentran en Cali y aguardan la posibilidad de vuelos humanitarios.

Al mismo tiempo, aseguró que entrenadores de las categorías juveniles, como Jerson González y otros, seguirán al lado del plantel: “También trabajaremos con mucho agrado con la gente que ya pertenece a la institución, sumándolos a nuestro grupo de trabajo y buscando que entre todos juntos podamos lograr que en representación del club y de los ocho millones de hinchas que tiene este gran club podamos hacer que con lo que podamos mostrar en el campo de juego y con lo que hagamos día a día, la hinchada pueda sentirse identificada, con base en ese modelo de juego que vamos a buscar y a lo que vamos a tratar de demostrar en cada competencia en que participemos”.

Sobre los cinco jugadores que salieron, afirmó que “venimos a adaptarnos a lo que tenemos, en estas situaciones que se han presentado en cuanto a contratos y la complicación por la pandemia en la parte financiera es algo que ha afectado no solo a América sino a todos los equipos, pro estamos conformes con la nómina que encontramos. Esto es el fútbol, muy dinámico, y los jugadores tienen que buscar otros rumbos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces