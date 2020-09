¡Por fin! América ya tiene un nuevo jugador y él mismo lo confirmó

Este viernes por la noche se confirmó el acuerdo con el atacante argentino Juan Cruz Kaprof para sumarse a la plantilla con el América de Cali en la presente temporada, aunque primero deberá pasar los respectivos exámenes médicos, la próxima semana.



La vinculación se hará a préstamo con opción de compra hasta diciembre de 2021. El jugador de 25 años, quien puede actuar como extremo o delantero centro, le confirmó la noticia al ‘Súper Combo del Deporte’ desde Argentina.

Viene de jugar en Arsenal de Sarandí y aunque no tiene una cifra alta en goles, quienes lo conocen loa semejan a Matías Pisano en sus características.

El atacante señaló que “no quería decir nada antes de firmar, estoy muy contento, muy feliz porque estoy yendo a un club muy importante. Cuando me avisó mi representante me puse muy contento, acá se lo conoce mucho al América, sé la historia que tiene, uno sabe que es un desafío muy importante, me gustan mucho los desafíos, tenemos la Copa Libertadores y tres torneos más, y hay que apuntar a eso”.

Cruz Kaprof agregó que “ya tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, fue muy importante el llamado del técnico y del director deportivo para convencerme. Ahora no más palabras, sino hechos, ya quiero viajar y estar con el plantel”.

América estaba en la tarea de conseguir una nueva cara para la parte ofensiva. El conjunto escarlata iniciará la final de la Superliga el próximo martes (7:30 p.m.) en el Romelio Martínez, de Barranquilla, y rematará el viernes 11 (7:00 p.m.) en el Pascual Guerrero. Luego viajará el 14 de septiembre a Porto Alegre para enfrentar el 16 a Internacional por Copa Libertadores.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces